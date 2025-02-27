Суд рассмотрит дело о втором банкротстве пермского экс-депутата Нелюбина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нелюбина осудили за кражу денег у банка
Нелюбина осудили за кражу денег у банка Фото:

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит дело о банкротстве бывшего совладельца «Экопромбанка» и экс-депутата законодательного собрания Пермского края Владимира Нелюбина. Заявление подала налоговая служба.

«Суд принял к рассмотрению заявление налоговой службы о банкротстве экс-депутата заксобрания Владимира Нелюбина. Заседание назначено на 16 апреля», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на картотеку суда. Уточняется, что долг Нелюбина составляет более 27,8 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что Нелюбин был осужден за хищение у «Экопромбанка» более 200 млн рублей. Суд приговорил его у шести годам и трем месяцам лишения свободы. Вместе с ним по делу проходил бывший топ-менеджер банка Андрей Туев. Весной 2024 года Нелюбина признали банкротом впервые. Тогда его долг составлял 2,84 млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит дело о банкротстве бывшего совладельца «Экопромбанка» и экс-депутата законодательного собрания Пермского края Владимира Нелюбина. Заявление подала налоговая служба. «Суд принял к рассмотрению заявление налоговой службы о банкротстве экс-депутата заксобрания Владимира Нелюбина. Заседание назначено на 16 апреля», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на картотеку суда. Уточняется, что долг Нелюбина составляет более 27,8 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что Нелюбин был осужден за хищение у «Экопромбанка» более 200 млн рублей. Суд приговорил его у шести годам и трем месяцам лишения свободы. Вместе с ним по делу проходил бывший топ-менеджер банка Андрей Туев. Весной 2024 года Нелюбина признали банкротом впервые. Тогда его долг составлял 2,84 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...