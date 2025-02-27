Суд рассмотрит дело о втором банкротстве пермского экс-депутата Нелюбина

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит дело о банкротстве бывшего совладельца «Экопромбанка» и экс-депутата законодательного собрания Пермского края Владимира Нелюбина. Заявление подала налоговая служба.
«Суд принял к рассмотрению заявление налоговой службы о банкротстве экс-депутата заксобрания Владимира Нелюбина. Заседание назначено на 16 апреля», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на картотеку суда. Уточняется, что долг Нелюбина составляет более 27,8 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что Нелюбин был осужден за хищение у «Экопромбанка» более 200 млн рублей. Суд приговорил его у шести годам и трем месяцам лишения свободы. Вместе с ним по делу проходил бывший топ-менеджер банка Андрей Туев. Весной 2024 года Нелюбина признали банкротом впервые. Тогда его долг составлял 2,84 млрд рублей.
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