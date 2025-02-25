Экс-владельцы национализированного «Арианта» обратились в Верховный суд

25 февраля 2025 в 14:02 Размер текста - 17 +

Бывшие хозяева агрохолдинга «Ариант» продолжают сражаться за компанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству В Верховный суд РФ поступила кассационная жалоба Группы компаний «Ариант» на решение Арбитражного суда Уральского округа, оставившего в силе решения нижестоящих инстанций о национализации активов компании. Представление зарегистрировано 24 февраля. Судебные разбирательства стали следствием национализации агрохолдинга весной 2024 года. Бизнес оказался в руках государства после того, как обнаружились нарушения в процессе приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). В феврале 2024 года сам комбинат также был национализирован. Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». Сейчас этими активами управляет «Россельхозбанк». До 2020 года обе структуры принадлежали семьям Аристовых и Антиповых. Основателем «Арианта» был Аристов-старший, который управлял бизнесом совместно с женой Людмилой. Позже бизнесмен передал активы дочери и зятю. Параллельно ООО «ГК „Ариант“» судится с властями трех регионов РФ. URA.RU направляло в компанию запрос, ответ на который не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верховный суд РФ поступила кассационная жалоба Группы компаний «Ариант» на решение Арбитражного суда Уральского округа, оставившего в силе решения нижестоящих инстанций о национализации активов компании. Представление зарегистрировано 24 февраля. Судебные разбирательства стали следствием национализации агрохолдинга весной 2024 года. Бизнес оказался в руках государства после того, как обнаружились нарушения в процессе приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). В феврале 2024 года сам комбинат также был национализирован. Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». Сейчас этими активами управляет «Россельхозбанк». До 2020 года обе структуры принадлежали семьям Аристовых и Антиповых. Основателем «Арианта» был Аристов-старший, который управлял бизнесом совместно с женой Людмилой. Позже бизнесмен передал активы дочери и зятю. Параллельно ООО «ГК „Ариант“» судится с властями трех регионов РФ. URA.RU направляло в компанию запрос, ответ на который не поступил.