Экс-владельцы национализированного «Арианта» обратились в Верховный суд

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Алексей Текслер на открытии выставки АГРО-2024. Челябинск, ариант
Бывшие хозяева агрохолдинга «Ариант» продолжают сражаться за компанию Фото:
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Холдинг «Ариант» передают государству

В Верховный суд РФ поступила кассационная жалоба Группы компаний «Ариант» на решение Арбитражного суда Уральского округа, оставившего в силе решения нижестоящих инстанций о национализации активов компании. Представление зарегистрировано 24 февраля.

Судебные разбирательства стали следствием национализации агрохолдинга весной 2024 года. Бизнес оказался в руках государства после того, как обнаружились нарушения в процессе приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). В феврале 2024 года сам комбинат также был национализирован. Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». Сейчас этими активами управляет «Россельхозбанк».

До 2020 года обе структуры принадлежали семьям Аристовых и Антиповых. Основателем «Арианта» был Аристов-старший, который управлял бизнесом совместно с женой Людмилой. Позже бизнесмен передал активы дочери и зятю.

Параллельно ООО «ГК „Ариант“» судится с властями трех регионов РФ. URA.RU направляло в компанию запрос, ответ на который не поступил.

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В Верховный суд РФ поступила кассационная жалоба Группы компаний «Ариант» на решение Арбитражного суда Уральского округа, оставившего в силе решения нижестоящих инстанций о национализации активов компании. Представление зарегистрировано 24 февраля. Судебные разбирательства стали следствием национализации агрохолдинга весной 2024 года. Бизнес оказался в руках государства после того, как обнаружились нарушения в процессе приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). В феврале 2024 года сам комбинат также был национализирован. Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». Сейчас этими активами управляет «Россельхозбанк». До 2020 года обе структуры принадлежали семьям Аристовых и Антиповых. Основателем «Арианта» был Аристов-старший, который управлял бизнесом совместно с женой Людмилой. Позже бизнесмен передал активы дочери и зятю. Параллельно ООО «ГК „Ариант“» судится с властями трех регионов РФ. URA.RU направляло в компанию запрос, ответ на который не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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