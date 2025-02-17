17 февраля 2025

Экс-владельцы национализированного «Арианта» проигрывают суды приставам

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Суд отказал в иске супругам Аристовым к приставам
Суд отказал в иске супругам Аристовым к приставам Фото:
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Холдинг «Ариант» передают государству

Арбитражный суд Москвы 17 февраля отказал экс-владельцам национализированного холдинга «Ариант» Александру Аристову и его супруге Людмиле в признании незаконными действий судебных приставов. Этот же суд отказал в таком же ходатайстве их дочери Елене Кретовой, которая также владела активами «Арианта».

«Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью», — говорится в решении суда. 13 февраля суд отклонил ходатайство Кретовой.

Александр Аристов является основателям «Арианта». Холдинг принадлежал ему, жене, дочери и зятю Александру Кретову. Некоторое время активами владели Кретовы, а с февраля 2023 года основной пакет акций перешел к Александру Кретову. В апреле 2024 года по требованию Генпрокуратуры РФ все активы «Арианта» отошли государству. В надзорном ведомстве заявили, что поводом для этого стали нарушения при приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), которым до 2020 года владели Аристовы и Кретовы, а также их партнеры, семья Антиповых. Сам комбинат также по требованию Генпрокуратуры приватизирован.

Приставы стали описывать имущество Аристовых, Кретовых и Антиповых в рамках взыскания с каждого из членов семей по 46,6 млрд рублей в счет убытков, понесенных государством. Экс-владельцы ЧЭМК и «Арианта» пытаются оспорить действия приставов по каждому активу, но суды проигрывают. 16 декабря арбитражный суд Москвы отклонил первое ходатайство Аристовых, 4 февраля этот суд отказался признать незаконными действия приставов по иску Людмилы Антиповой.

Имущество экс-владельцев «Арианта» и ЧЭМК уже продают с молотка. Так были проданы личные вещи Антиповой. На торги выставили квартиру Елены Кретовой в санатории «Кисегач». Представители Антиповых, Аристовых и Кретовых судебные процессы не комментируют.

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Арбитражный суд Москвы 17 февраля отказал экс-владельцам национализированного холдинга «Ариант» Александру Аристову и его супруге Людмиле в признании незаконными действий судебных приставов. Этот же суд отказал в таком же ходатайстве их дочери Елене Кретовой, которая также владела активами «Арианта». «Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью», — говорится в решении суда. 13 февраля суд отклонил ходатайство Кретовой. Александр Аристов является основателям «Арианта». Холдинг принадлежал ему, жене, дочери и зятю Александру Кретову. Некоторое время активами владели Кретовы, а с февраля 2023 года основной пакет акций перешел к Александру Кретову. В апреле 2024 года по требованию Генпрокуратуры РФ все активы «Арианта» отошли государству. В надзорном ведомстве заявили, что поводом для этого стали нарушения при приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), которым до 2020 года владели Аристовы и Кретовы, а также их партнеры, семья Антиповых. Сам комбинат также по требованию Генпрокуратуры приватизирован. Приставы стали описывать имущество Аристовых, Кретовых и Антиповых в рамках взыскания с каждого из членов семей по 46,6 млрд рублей в счет убытков, понесенных государством. Экс-владельцы ЧЭМК и «Арианта» пытаются оспорить действия приставов по каждому активу, но суды проигрывают. 16 декабря арбитражный суд Москвы отклонил первое ходатайство Аристовых, 4 февраля этот суд отказался признать незаконными действия приставов по иску Людмилы Антиповой. Имущество экс-владельцев «Арианта» и ЧЭМК уже продают с молотка. Так были проданы личные вещи Антиповой. На торги выставили квартиру Елены Кретовой в санатории «Кисегач». Представители Антиповых, Аристовых и Кретовых судебные процессы не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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