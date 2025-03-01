Зеленский заявил, что Британия выдала ему кредит, который погасит Россия

Выданный Великобританией кредит для Киева будет оплачен из доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам подписания соглашения с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером.
«Cегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда на усиление нашей обороноспособности, которая будет погашена с доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство оружия в Украине», — написал Зеленский у себя в telegram-канале.
Также лидер поблагодарил народ и правительство Великобритании за поддержку. Ранее президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс осудили Зеленского в Белом доме за то, что он не выглядел благодарным за выделенную помощь. Американские источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что Вэнс почувствовал себя вынужденным ответить, найдя Зеленского излишне провокационным в своем поведении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.