01 марта 2025

Зеленский заявил, что Британия выдала ему кредит, который погасит Россия

© Служба новостей «URA.RU»
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Кредит Киеву будет оплачен доходами от замороженных российских активов, заявил Зеленский
Кредит Киеву будет оплачен доходами от замороженных российских активов, заявил Зеленский Фото:
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Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Выданный Великобританией кредит для Киева будет оплачен из доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам подписания соглашения с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером.

«Cегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда на усиление нашей обороноспособности, которая будет погашена с доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство оружия в Украине», — написал Зеленский у себя в telegram-канале.

Также лидер поблагодарил народ и правительство Великобритании за поддержку. Ранее президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс осудили Зеленского в Белом доме за то, что он не выглядел благодарным за выделенную помощь. Американские источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что Вэнс почувствовал себя вынужденным ответить, найдя Зеленского излишне провокационным в своем поведении.

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Выданный Великобританией кредит для Киева будет оплачен из доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам подписания соглашения с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером. «Cегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда на усиление нашей обороноспособности, которая будет погашена с доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство оружия в Украине», — написал Зеленский у себя в telegram-канале. Также лидер поблагодарил народ и правительство Великобритании за поддержку. Ранее президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс осудили Зеленского в Белом доме за то, что он не выглядел благодарным за выделенную помощь. Американские источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что Вэнс почувствовал себя вынужденным ответить, найдя Зеленского излишне провокационным в своем поведении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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