Лавров призвал показать документ, разрешающий изъятие прибыли с активов России

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Лавров попросил разъяснить правомерность действий стран Запада
Лавров попросил разъяснить правомерность действий стран Запада Фото:

Французские власти должны объяснить, какой международный документ позволяет использовать прибыль с конфискованных российских активов. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

«Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал», — заявил Лавров в эфире «России 24». Он напомнил о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона, который утверждал, что арестованные российские активы нельзя затрагивать, однако прибыль от них может быть использована для поддержки Украины.

Лавров указал на противоречие в этом утверждении и на необходимость разъяснений по поводу правомерности таких действий. Украинский лидер Владимир Зеленский ранее в Брюсселе просил у Евросоюза (ЕС) 300 миллиардов долларов из российских активов.

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Французские власти должны объяснить, какой международный документ позволяет использовать прибыль с конфискованных российских активов. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.  «Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал», — заявил Лавров в эфире «России 24». Он напомнил о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона, который утверждал, что арестованные российские активы нельзя затрагивать, однако прибыль от них может быть использована для поддержки Украины. Лавров указал на противоречие в этом утверждении и на необходимость разъяснений по поводу правомерности таких действий. Украинский лидер Владимир Зеленский ранее в Брюсселе просил у Евросоюза (ЕС) 300 миллиардов долларов из российских активов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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