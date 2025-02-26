Лавров призвал показать документ, разрешающий изъятие прибыли с активов России

Французские власти должны объяснить, какой международный документ позволяет использовать прибыль с конфискованных российских активов. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал», — заявил Лавров в эфире «России 24». Он напомнил о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона, который утверждал, что арестованные российские активы нельзя затрагивать, однако прибыль от них может быть использована для поддержки Украины.
Лавров указал на противоречие в этом утверждении и на необходимость разъяснений по поводу правомерности таких действий. Украинский лидер Владимир Зеленский ранее в Брюсселе просил у Евросоюза (ЕС) 300 миллиардов долларов из российских активов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.