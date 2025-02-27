В Екатеринбург завезли партию цветов с вирусом из Эквадора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зараженные цветы уничтожили под контролем Россельхознадзора
Зараженные цветы уничтожили под контролем Россельхознадзора Фото:

В екатеринбургский аэропорт Кольцово 26 февраля поступила партия цветов из 1,1 миллиона гвоздик, выращенных в Эквадоре. Среди них обнаружили сотни зараженных срезов, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«В 400 срезах выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс. Его наличие в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Екатеринбургского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“», — пояснили в ведомстве.

Часть зараженной партии владелец уничтожил под контролем Россельхознадзора. Уточняется, что груз из Южной Америки доставляли в Екатеринбург через Киргизию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургский аэропорт Кольцово 26 февраля поступила партия цветов из 1,1 миллиона гвоздик, выращенных в Эквадоре. Среди них обнаружили сотни зараженных срезов, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. «В 400 срезах выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс. Его наличие в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Екатеринбургского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“», — пояснили в ведомстве. Часть зараженной партии владелец уничтожил под контролем Россельхознадзора. Уточняется, что груз из Южной Америки доставляли в Екатеринбург через Киргизию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...