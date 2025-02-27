В Екатеринбург завезли партию цветов с вирусом из Эквадора

В екатеринбургский аэропорт Кольцово 26 февраля поступила партия цветов из 1,1 миллиона гвоздик, выращенных в Эквадоре. Среди них обнаружили сотни зараженных срезов, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«В 400 срезах выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс. Его наличие в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Екатеринбургского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“», — пояснили в ведомстве.
Часть зараженной партии владелец уничтожил под контролем Россельхознадзора. Уточняется, что груз из Южной Америки доставляли в Екатеринбург через Киргизию.
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