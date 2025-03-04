В Петербурге задержан педофил с Урала, находившийся в федеральном розыске

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После возбуждения уголовного дела мужчина скрылся от правоохранительных органов
После возбуждения уголовного дела мужчина скрылся от правоохранительных органов Фото:

В Петербурге задержали 44-летнего жителя Свердловской области, который находился в федеральном розыске за совершение тяжких преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«В Северной столице задержан педофил с Урала, объявленный в федеральный розыск», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Задержание произошло днем третьего марта на Кондратьевском проспекте возле дома 25.

В период с 2013 по 2015 годы обвиняемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста. После возбуждения уголовного дела мужчина скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск. Полицейские Санкт-Петербурга получили оперативную информацию о возможном местонахождении разыскиваемого и провели успешную операцию по его задержанию.

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В Петербурге задержали 44-летнего жителя Свердловской области, который находился в федеральном розыске за совершение тяжких преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «В Северной столице задержан педофил с Урала, объявленный в федеральный розыск», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Задержание произошло днем третьего марта на Кондратьевском проспекте возле дома 25. В период с 2013 по 2015 годы обвиняемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста. После возбуждения уголовного дела мужчина скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск. Полицейские Санкт-Петербурга получили оперативную информацию о возможном местонахождении разыскиваемого и провели успешную операцию по его задержанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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