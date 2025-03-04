В Петербурге задержан педофил с Урала, находившийся в федеральном розыске

В Петербурге задержали 44-летнего жителя Свердловской области, который находился в федеральном розыске за совершение тяжких преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«В Северной столице задержан педофил с Урала, объявленный в федеральный розыск», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Задержание произошло днем третьего марта на Кондратьевском проспекте возле дома 25.
В период с 2013 по 2015 годы обвиняемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста. После возбуждения уголовного дела мужчина скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск. Полицейские Санкт-Петербурга получили оперативную информацию о возможном местонахождении разыскиваемого и провели успешную операцию по его задержанию.
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