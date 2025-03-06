Свердловский топ-полицейский ушел в отставку после драки с коллегой

Из полиции Нижнего Тагила уволился полковник Дмитрий Рублев
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Начальник УНК ГУ МВД по Пермскому краю., полковник полиции
Дмитрий Рублев был в управлении с 2022 года Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Заместитель начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Дмитрий Рублев ушел в отставку после драки на проводах коллеги. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«Рублев вышел на пенсию», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе полиции Нижнего Тагила сведения не подтвердили, но и не опровергли.

О драке между Рублевым и начальником отдела полиции №17 подполковником Венером Гафаровым URA.RU рассказывало в июле прошлого года. Инцидент случился на проводах руководителя отдела по работе с личным составом — полковника Виктора Колотыгина. По неподтвержденным данным, во время стычки Рублев получил перелом челюсти.

Тогда в ведомстве сведения опровергли. «Достоверно установлено, что сотрудник (речь про Рублева — прим. ред.) находится на больничном с травмой, полученной при банальных обстоятельствах: упал во время велосипедной прогулки», — комментировали URA.RU в полиции. 26 октября стало известно, что Рублев сдал рапорт об увольнении.

В управление городского МВД он пришел в январе 2022 года. До этого занимал пост замначальника отдела полиции №16.

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Заместитель начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Дмитрий Рублев ушел в отставку после драки на проводах коллеги. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Рублев вышел на пенсию», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе полиции Нижнего Тагила сведения не подтвердили, но и не опровергли. О драке между Рублевым и начальником отдела полиции №17 подполковником Венером Гафаровым URA.RU рассказывало в июле прошлого года. Инцидент случился на проводах руководителя отдела по работе с личным составом — полковника Виктора Колотыгина. По неподтвержденным данным, во время стычки Рублев получил перелом челюсти. Тогда в ведомстве сведения опровергли. «Достоверно установлено, что сотрудник (речь про Рублева — прим. ред.) находится на больничном с травмой, полученной при банальных обстоятельствах: упал во время велосипедной прогулки», — комментировали URA.RU в полиции. 26 октября стало известно, что Рублев сдал рапорт об увольнении. В управление городского МВД он пришел в январе 2022 года. До этого занимал пост замначальника отдела полиции №16.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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