Свердловский топ-полицейский ушел в отставку после драки с коллегой

Заместитель начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Дмитрий Рублев ушел в отставку после драки на проводах коллеги. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.
«Рублев вышел на пенсию», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе полиции Нижнего Тагила сведения не подтвердили, но и не опровергли.
О драке между Рублевым и начальником отдела полиции №17 подполковником Венером Гафаровым URA.RU рассказывало в июле прошлого года. Инцидент случился на проводах руководителя отдела по работе с личным составом — полковника Виктора Колотыгина. По неподтвержденным данным, во время стычки Рублев получил перелом челюсти.
Тогда в ведомстве сведения опровергли. «Достоверно установлено, что сотрудник (речь про Рублева — прим. ред.) находится на больничном с травмой, полученной при банальных обстоятельствах: упал во время велосипедной прогулки», — комментировали URA.RU в полиции. 26 октября стало известно, что Рублев сдал рапорт об увольнении.
В управление городского МВД он пришел в январе 2022 года. До этого занимал пост замначальника отдела полиции №16.
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