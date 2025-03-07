Билеты на трибуны стоимостью 500 рублей на финал Кубка России по биатлону в Златоусте дороговаты. Такое мнение журналисту URA.RU высказала Светлана Ишмуратова, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, уроженка города Златоуст Челябинской области.
«Отличия от соревнований прошлого года, конечно, есть (в 2024 году в Златоусте проводилась Спартакиада сильнейших спортсменов России — прим. URA.RU). Заметно увеличилось количество болельщиков. За несколько дней до начала турнира билеты было уже не купить. Несмотря на то, что 500 рублей за билет на трибуну — это дороговато, конечно», — поделилась Ишмуратова своим мнением с журналистом URA.RU, который работает на финале Кубка России в Златоусте.
Спортсменка отметила настрой болельщиков. «Жители Златоуста готовы к празднику и пришли в этом году сюда более осознанно. Радует, что они знают фамилии наших спортсменов, и за кого нужно болеть», — добавила Ишмуратова.
Запрет для россиян на участие в международных соревнованиях спортсменка расценила как шанс поднять на самый высокий уровень российские спортивные комплексы за счет проведения на них подобных турниров. «Зачем ехать туда, где нас не ждут и просят выступить без флага и гимна? Может скоро и фамилий лишат? Назовут нас всех Ивановыми, например. Нам дали шанс поднять на достойный уровень свои спортивные комплексы, нужно воспользоваться этим временем», — сказала URA.RU Ишмуратова.
В Златоусте с 7 по 9 марта проходит финальный этап Кубка России по биатлону. За лидерство по итогам сезона поспорят лучшие стреляющие лыжники России. В соревнованиях на стадионе имени Светланы Ишмуратовой участие примут 105 спортсменов со всей России. Зрителями спринта, гонок преследования и масс-стартов станут 13,5 тысячи человек. Вся информация о Кубке России-2025 по биатлону в Златоусте собрана в сюжете на URA.RU.
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