Депутат Денисенко: челябинцы могут приблизить срок капремонта

Жители Челябинской области активно пользуются правом приблизить срок капитального ремонта своих домов. Об этом URA.RU сообщил председатель комитета заксобрания региона по строительной политике и ЖКХ Алексей Денисенко.
«По каждому дому в областной программе запланирован тот или иной вид ремонта на определенную дату. Однако эту дату можно приблизить или изменить вид ремонта. Например, у вас запланирован ремонт фасада, а в реальности требуется починить систему канализации. Мы с коллегами-депутатами помогаем гражданам приблизить сроки ремонта и уточнить вид требуемых работ», — сообщил Денисенко корреспонденту агентства.
По словам Денисенко, есть два способа изменить сроки капремонта. Это делается либо через муниципальную комиссию, либо через проведение технического обследования здания.
«Первое что нужно сделать — провести собрание собственников помещений и решить, заказывать ли техобследование дома или обратиться в муниципальную комиссию», — пояснил Денисенко. Комиссии, которые могут переносить сроки капремонта домов, созданы в каждом городе и районе.
По словам Денисенко, изменения сроков капремонта по результатам техобследования проходит быстрее, чем через комиссию. Но нужно понимать, что обследование может быть оплачено только за счет дополнительных средств собственников.
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