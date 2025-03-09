09 марта 2025

Депутат Денисенко: челябинцы могут приблизить срок капремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Денисенко рассказал, как приблизить срок капремонта
Алексей Денисенко рассказал, как приблизить срок капремонта Фото:

Жители Челябинской области активно пользуются правом приблизить срок капитального ремонта своих домов. Об этом URA.RU сообщил председатель комитета заксобрания региона по строительной политике и ЖКХ Алексей Денисенко.

«По каждому дому в областной программе запланирован тот или иной вид ремонта на определенную дату. Однако эту дату можно приблизить или изменить вид ремонта. Например, у вас запланирован ремонт фасада, а в реальности требуется починить систему канализации. Мы с коллегами-депутатами помогаем гражданам приблизить сроки ремонта и уточнить вид требуемых работ», — сообщил Денисенко корреспонденту агентства.

По словам Денисенко, есть два способа изменить сроки капремонта. Это делается либо через муниципальную комиссию, либо через проведение технического обследования здания.

«Первое что нужно сделать — провести собрание собственников помещений и решить, заказывать ли техобследование дома или обратиться в муниципальную комиссию», — пояснил Денисенко. Комиссии, которые могут переносить сроки капремонта домов, созданы в каждом городе и районе.

По словам Денисенко, изменения сроков капремонта по результатам техобследования проходит быстрее, чем через комиссию. Но нужно понимать, что обследование может быть оплачено только за счет дополнительных средств собственников.

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Жители Челябинской области активно пользуются правом приблизить срок капитального ремонта своих домов. Об этом URA.RU сообщил председатель комитета заксобрания региона по строительной политике и ЖКХ Алексей Денисенко. «По каждому дому в областной программе запланирован тот или иной вид ремонта на определенную дату. Однако эту дату можно приблизить или изменить вид ремонта. Например, у вас запланирован ремонт фасада, а в реальности требуется починить систему канализации. Мы с коллегами-депутатами помогаем гражданам приблизить сроки ремонта и уточнить вид требуемых работ», — сообщил Денисенко корреспонденту агентства. По словам Денисенко, есть два способа изменить сроки капремонта. Это делается либо через муниципальную комиссию, либо через проведение технического обследования здания. «Первое что нужно сделать — провести собрание собственников помещений и решить, заказывать ли техобследование дома или обратиться в муниципальную комиссию», — пояснил Денисенко. Комиссии, которые могут переносить сроки капремонта домов, созданы в каждом городе и районе. По словам Денисенко, изменения сроков капремонта по результатам техобследования проходит быстрее, чем через комиссию. Но нужно понимать, что обследование может быть оплачено только за счет дополнительных средств собственников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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