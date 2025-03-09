09 марта 2025
08 марта 2025
07 марта 2025

Петербурженка подожгла офис работодателя из мести за увольнение

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь повредил внутреннюю отделку, мебель и оборудование, находящееся в здании
Огонь повредил внутреннюю отделку, мебель и оборудование, находящееся в здании Фото:

Прокуратура Петербурга обвинила бывшую уборщицу в умышленном поджоге помещения бывшего работодателя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Обвиняемая 5 сентября 2024 года проникла с жидкостью для розжига в нежилое помещение, расположенное в доме 19/30 по проспекту Металлистов, где разлила содержимое двух бутылок в коридоре и складских помещениях, на лестницах, после чего подожгла», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

В результате пожара арендаторам помещения был причинен ущерб на сумму более 900 тысяч рублей. Огонь повредил внутреннюю отделку, мебель и оборудование, находящееся в здании. Следствие установило, что обвиняемая ранее работала уборщицей у арендатора данного помещения. Женщина была уволена за ненадлежащее выполнение своих трудовых обязанностей, однако с решением работодателя не согласилась и решила отомстить поджогом. В настоящее время уголовное дело направлено в суд Петербурга для рассмотрения по существу.

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Прокуратура Петербурга обвинила бывшую уборщицу в умышленном поджоге помещения бывшего работодателя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Обвиняемая 5 сентября 2024 года проникла с жидкостью для розжига в нежилое помещение, расположенное в доме 19/30 по проспекту Металлистов, где разлила содержимое двух бутылок в коридоре и складских помещениях, на лестницах, после чего подожгла», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. В результате пожара арендаторам помещения был причинен ущерб на сумму более 900 тысяч рублей. Огонь повредил внутреннюю отделку, мебель и оборудование, находящееся в здании. Следствие установило, что обвиняемая ранее работала уборщицей у арендатора данного помещения. Женщина была уволена за ненадлежащее выполнение своих трудовых обязанностей, однако с решением работодателя не согласилась и решила отомстить поджогом. В настоящее время уголовное дело направлено в суд Петербурга для рассмотрения по существу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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