Маск назвал сенатора Келли предателем за призыв поддерживать Украину

Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск назвал предателем сенатора-демократа от штата Аризона Марка Келли. Причиной послужило предложение чиновника продолжать помощь Украине.
«Ты предатель», — написал Маск в ответ на публикацию сенатора в социальной сети Х. На своей странице Келли рассказал о поездке на Украину, заявив о важности поддержки Киева.
Ранее Маск заявил, что конфликт на Украине можно быстро завершить, введя санкции против крупнейших олигархов страны. Предприниматель также обвинил западные и украинские элиты в лицемерии. Он намекнул на устраиваемые ими роскошные приемы в то время, когда простых граждан отправляют в зону боевых действий, пишет «Царьград».
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