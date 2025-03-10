Маск назвал сенатора Келли предателем за призыв поддерживать Украину

Маск: сенатор Келли предатель за призывов поддерживать Украину
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Маск назвал сенатора Келли предателем за то, что он заявил о важности поддерживать Украину
Маск назвал сенатора Келли предателем за то, что он заявил о важности поддерживать Украину Фото:

Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск назвал предателем сенатора-демократа от штата Аризона Марка Келли. Причиной послужило предложение чиновника продолжать помощь Украине.

«Ты предатель», — написал Маск в ответ на публикацию сенатора в социальной сети Х. На своей странице Келли рассказал о поездке на Украину, заявив о важности поддержки Киева.

Ранее Маск заявил, что конфликт на Украине можно быстро завершить, введя санкции против крупнейших олигархов страны. Предприниматель также обвинил западные и украинские элиты в лицемерии. Он намекнул на устраиваемые ими роскошные приемы в то время, когда простых граждан отправляют в зону боевых действий, пишет «Царьград».

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Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск назвал предателем сенатора-демократа от штата Аризона Марка Келли. Причиной послужило предложение чиновника продолжать помощь Украине. «Ты предатель», — написал Маск в ответ на публикацию сенатора в социальной сети Х. На своей странице Келли рассказал о поездке на Украину, заявив о важности поддержки Киева. Ранее Маск заявил, что конфликт на Украине можно быстро завершить, введя санкции против крупнейших олигархов страны. Предприниматель также обвинил западные и украинские элиты в лицемерии. Он намекнул на устраиваемые ими роскошные приемы в то время, когда простых граждан отправляют в зону боевых действий, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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