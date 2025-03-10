Как сложилась жизнь пермячки, которая выиграла миллион рублей в лотерею

Жительница Пермского края Алена в 2024 году стала обладательницей миллиона рублей после участия в лотерее, приуроченной к Международному женскому дню. Выигрыш девушка потратила на закрытие кредита и отпуск, сообщили URA.RU в пресс-службе «Национальной Лотереи».
«Выигрыш помог семье пермячки закрыть кредит и съездить на отдых. После лотерейной победы счастливица поверила в удачу», — передала слова Алены пресс-служба государственной лотереи.
Уточняется, что пермячка купила выигрышный билет случайно. Девушка с мужем пошли на почту, чтобы отправить документы. Оператор предложила ей купить билеты. Про Алену также известно, что она занимается рукоделием.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяк выиграл в лотерею более 7 млн рублей. Счастливчик пока не забрал свой приз.
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