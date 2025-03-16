Концерт Мэйби Бэйби сорвали в Москве

В Москве отменили концерт певицы Виктории Лысюк, известной под псевдонимом Мэйби Бэйби, после получения анонимного сообщения о заложенной бомбе. Об этом пишут telegram-каналы.
«Певица исполнила лишь три песни, после чего ее прервала администрация клуба. Выяснилось, что поступило сообщение о минировании площадки», — говорится в публикации telegram-канала Mash. В итоге выступление певицы в клубе «Сова» продлилось лишь девять минут.
Сотрудники полиции прибыли на место и приступили к эвакуации всех находившихся там лиц. Позже выяснилось, что информация о заложенной взрывчатке оказалась ложной, так как в помещении клуба ничего подобного обнаружено не было.
В ноябре 2024 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в клубе Base в Санкт-Петербурге, где должен был состояться концерт рэпера Mayot'а. В ходе рейда правоохранители осуществляли проверку присутствующих на наличие запрещенных веществ. Вход в помещение был ограничен, и посетителям, которые уже находились внутри, временно запретили покидать клуб, передает 360.ru.
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