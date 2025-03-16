Песков объяснил, почему в ЕС резко переобулись в вопросе мира на Украине

Песков: поведение европейских политиков напоминает флюгер
© Служба новостей «URA.RU»
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У европейских политиков флюгеры ассоциируются с приятными детскими воспоминаниями, заявил Песков
У европейских политиков флюгеры ассоциируются с приятными детскими воспоминаниями, заявил Песков Фото:

Изменение риторики Европы относительно конфликта на Украине можно объяснить характерным для европейских политиков образом поведения, который напоминает флюгер. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, в европейских городах, например, в Старой Риге и Таллине, флюгеры на крышах очень популярны. Когда люди видят эти флюгеры, у них наступает определенное чувство ностальгии, напоминающее о детстве. К сожалению, такая мимикрия, как флюгерообразное поведение, стала неотъемлемой частью поведения европейского политического истеблишмента», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя смену позиции Европы по Украине.

Он отметил, что теперь европейские страны заявляют о готовности поддержать мирные инициативы и прекращение огня. Ранее их высказывания были совершенно противоположными, подчеркнул Песков.

Помощник президента России Юрий Ушаков также прокомментировал изменение позиции европейских лидеров по вопросу Украины, отметив, что они ведут себя с главой Белого дома Дональдом Трампом «как ласковые собачки у ног хозяина». Эта реплика была сделана в контексте роста поддержки перемирия на Украине со стороны Европы.

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Изменение риторики Европы относительно конфликта на Украине можно объяснить характерным для европейских политиков образом поведения, который напоминает флюгер. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вы знаете, в европейских городах, например, в Старой Риге и Таллине, флюгеры на крышах очень популярны. Когда люди видят эти флюгеры, у них наступает определенное чувство ностальгии, напоминающее о детстве. К сожалению, такая мимикрия, как флюгерообразное поведение, стала неотъемлемой частью поведения европейского политического истеблишмента», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя смену позиции Европы по Украине. Он отметил, что теперь европейские страны заявляют о готовности поддержать мирные инициативы и прекращение огня. Ранее их высказывания были совершенно противоположными, подчеркнул Песков. Помощник президента России Юрий Ушаков также прокомментировал изменение позиции европейских лидеров по вопросу Украины, отметив, что они ведут себя с главой Белого дома Дональдом Трампом «как ласковые собачки у ног хозяина». Эта реплика была сделана в контексте роста поддержки перемирия на Украине со стороны Европы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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