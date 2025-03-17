Экспертиза одобрила проект базы по производству наземной авиационной техники в Миассе

В Миассе Челябинской области построят объект по производству наземной авиационной техники. Проект одобрен экспертизой ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий» 14 марта, сообщается на сайте госреестра.
«Строительство базы для производства и реализации специальной и наземно-авиационной техники по собственным опытно-конструкторским работам. Объект будет расположен в Миассе Челябинской области в районе Северной проходной ОАО „ГРЦ имени Макеева“», — сообщается на сайте госреестра.
Строительством объекта на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) займется компания ООО «Завод СпецАгрегат». Миасс получил статус ТОСЭР еще в апреле 2019 года. Сейчас это экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. На территории создаются условия ведения бизнеса, конкурирующие с ключевыми деловыми центрами.
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