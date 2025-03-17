Экспертиза одобрила проект базы по производству наземной авиационной техники в Миассе

В Миассе построят новую базу по производству наземной авиационной техники
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительством нового производства займется компания ООО «Завод СпецАгрегат»
Строительством нового производства займется компания ООО «Завод СпецАгрегат» Фото:

В Миассе Челябинской области построят объект по производству наземной авиационной техники. Проект одобрен экспертизой ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий» 14 марта, сообщается на сайте госреестра.

«Строительство базы для производства и реализации специальной и наземно-авиационной техники по собственным опытно-конструкторским работам. Объект будет расположен в Миассе Челябинской области в районе Северной проходной ОАО „ГРЦ имени Макеева“», — сообщается на сайте госреестра.

Строительством объекта на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) займется компания ООО «Завод СпецАгрегат». Миасс получил статус ТОСЭР еще в апреле 2019 года. Сейчас это экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. На территории создаются условия ведения бизнеса, конкурирующие с ключевыми деловыми центрами.

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В Миассе Челябинской области построят объект по производству наземной авиационной техники. Проект одобрен экспертизой ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий» 14 марта, сообщается на сайте госреестра. «Строительство базы для производства и реализации специальной и наземно-авиационной техники по собственным опытно-конструкторским работам. Объект будет расположен в Миассе Челябинской области в районе Северной проходной ОАО „ГРЦ имени Макеева“», — сообщается на сайте госреестра. Строительством объекта на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) займется компания ООО «Завод СпецАгрегат». Миасс получил статус ТОСЭР еще в апреле 2019 года. Сейчас это экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. На территории создаются условия ведения бизнеса, конкурирующие с ключевыми деловыми центрами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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