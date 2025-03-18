Судебные приставы закрыли еще три опасных пермских кафе

Судебные приставы закрыли в Перми еще несколько заведений общепита, в которых царила антисанитария. Речь идет о кафе «Узбечка» на шоссе Космонавтов, 6Б и кафе «Лаваш Центр» на Баковом переулке, 5Б. Также не прошел проверку торговый павильон «Обжорка». Он находится на территории рынка в Чусовом Пермского края.
«В кафе не соблюдалась последовательность технологических процессов, допущены потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции. На нее также отсутствовала документация и маркировки. Сотрудники работали без медкнижек. А в „Обжорке“ обработка посуды, еды и разделочного инвентаря проходила в одной маленькой раковине, без дезинфицирующих средств», — сообщает на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.
Заведения в Перми опечатаны на три месяца, в Лысьве — на 25 дней. Владельцы общепита признаны виновными в совершении административных правонарушений.
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