18 марта 2025

Судебные приставы закрыли еще три опасных пермских кафе

Приставы нашли антисанитарию в популярном у пермяков кафе «Узбечка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведения в Перми опечатаны на три месяца, в Чусовом — на 25 дней
Заведения в Перми опечатаны на три месяца, в Чусовом — на 25 дней Фото:

Судебные приставы закрыли в Перми еще несколько заведений общепита, в которых царила антисанитария. Речь идет о кафе «Узбечка» на шоссе Космонавтов, 6Б и кафе «Лаваш Центр» на Баковом переулке, 5Б. Также не прошел проверку торговый павильон «Обжорка». Он находится на территории рынка в Чусовом Пермского края.

«В кафе не соблюдалась последовательность технологических процессов, допущены потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции. На нее также отсутствовала документация и маркировки. Сотрудники работали без медкнижек. А в „Обжорке“ обработка посуды, еды и разделочного инвентаря проходила в одной маленькой раковине, без дезинфицирующих средств», — сообщает на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.

Заведения в Перми опечатаны на три месяца, в Лысьве — на 25 дней. Владельцы общепита признаны виновными в совершении административных правонарушений.

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Судебные приставы закрыли в Перми еще несколько заведений общепита, в которых царила антисанитария. Речь идет о кафе «Узбечка» на шоссе Космонавтов, 6Б и кафе «Лаваш Центр» на Баковом переулке, 5Б. Также не прошел проверку торговый павильон «Обжорка». Он находится на территории рынка в Чусовом Пермского края. «В кафе не соблюдалась последовательность технологических процессов, допущены потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции. На нее также отсутствовала документация и маркировки. Сотрудники работали без медкнижек. А в „Обжорке“ обработка посуды, еды и разделочного инвентаря проходила в одной маленькой раковине, без дезинфицирующих средств», — сообщает на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. Заведения в Перми опечатаны на три месяца, в Лысьве — на 25 дней. Владельцы общепита признаны виновными в совершении административных правонарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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