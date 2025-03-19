В Пермском крае мигранты реже стали совершать преступления

Число преступлений, совершенных иностранными гражданами в Пермском крае, в 2024 году сократилось на 57,5%. Об этом на заседании заксобрания, трансляция которого проходит на сайте парламента, рассказал и.о. начальника ГУ МВД России по Прикамью Аяс Кандан.
«Реализуемые мероприятия позволили сохранить тенденцию и сократить количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами, на 57,5%», — отметил Кандан. И добавил, что полиция в прошлом году проверила 67 тысяч мигрантов на предмет соблюдения законодательства и выявила 6,5 тысяч нарушений в сфере миграционного контроля. 889 человек выдворены за пределы РФ.
Еще 1294 иностранцам не разрешили въезд в Россию. Также была пресечена преступная деятельность, в результате которой порядка 300 человек фиктивно были поставлены на учет. Организатор этой схемы привлечен к ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье возбуждено уголовное дело по факту незаконного привлечения мигрантов к работе в такси.
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