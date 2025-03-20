Свердловский участок «путинского автобана» перекрыли из-за аварии. Фото

На трассе Пермь — Екатеринбург ограничили движение из-за ДТП с грузовиком
© Служба новостей «URA.RU»
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На место аварии приехали экстренные службы
На место аварии приехали экстренные службы Фото:

В Свердловской области под Бисертью перекрыли 169-й километр участка трассы M-12 из-за аварии, в которой грузовик съехал с дороги, а его прицеп занесло. Об этом сообщили в telegram-канале областной Госавтоинспекции.

«Водитель грузового автомобиля потерял контроль над транспортным средством, что привело к съезду с дороги и последующему заносу прицепа. В результате инцидента движение в сторону Перми полностью перекрыто», — говорится в сообщении.

На место ДТП прибыли экстренные службы. Сотрудники ФКУ «Уралуправтодор» объехать затор через поселок Арти со съездом на 286-м километре и возвращением на трассу на 183-м километре.

В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».

Ситуация на месте происшествия
Ситуация на месте происшествия
Фото:

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В Свердловской области под Бисертью перекрыли 169-й километр участка трассы M-12 из-за аварии, в которой грузовик съехал с дороги, а его прицеп занесло. Об этом сообщили в telegram-канале областной Госавтоинспекции. «Водитель грузового автомобиля потерял контроль над транспортным средством, что привело к съезду с дороги и последующему заносу прицепа. В результате инцидента движение в сторону Перми полностью перекрыто», — говорится в сообщении. На место ДТП прибыли экстренные службы. Сотрудники ФКУ «Уралуправтодор» объехать затор через поселок Арти со съездом на 286-м километре и возвращением на трассу на 183-м километре. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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