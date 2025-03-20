В Свердловской области под Бисертью перекрыли 169-й километр участка трассы M-12 из-за аварии, в которой грузовик съехал с дороги, а его прицеп занесло. Об этом сообщили в telegram-канале областной Госавтоинспекции.
«Водитель грузового автомобиля потерял контроль над транспортным средством, что привело к съезду с дороги и последующему заносу прицепа. В результате инцидента движение в сторону Перми полностью перекрыто», — говорится в сообщении.
На место ДТП прибыли экстренные службы. Сотрудники ФКУ «Уралуправтодор» объехать затор через поселок Арти со съездом на 286-м километре и возвращением на трассу на 183-м километре.
В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
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