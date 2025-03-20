В Челябинской области полицейские изъяли у жителя Сатки 348 литров немаркированного алкоголя на сумму более 232 тысяч рублей. Поддельный алкоголь предназначался для продажи, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Полицейские пресекли в Сатке продажу немаркированной алкогольной продукции. Изъято 348 литров немаркированной алкогольной продукции, на общую сумму более 232 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Алкоголь бы изъят у 33-летнего мужчины, который купил очередную крупную партию у неустановленного лица. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).
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