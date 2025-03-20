20 марта 2025

Почти 400 литров контрафактного алкоголя для продажи изъяли у жителя Сатки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На мужчину вышли, когда он купил очередную крупную партию алкоголя (архивное фото)
На мужчину вышли, когда он купил очередную крупную партию алкоголя (архивное фото) Фото:

В Челябинской области полицейские изъяли у жителя Сатки 348 литров немаркированного алкоголя на сумму более 232 тысяч рублей. Поддельный алкоголь предназначался для продажи, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Полицейские пресекли в Сатке продажу немаркированной алкогольной продукции. Изъято 348 литров немаркированной алкогольной продукции, на общую сумму более 232 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Алкоголь бы изъят у 33-летнего мужчины, который купил очередную крупную партию у неустановленного лица. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

Полицейские изъяли 348 литров поддельного алкоголя
Полицейские изъяли 348 литров поддельного алкоголя
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В Челябинской области полицейские изъяли у жителя Сатки 348 литров немаркированного алкоголя на сумму более 232 тысяч рублей. Поддельный алкоголь предназначался для продажи, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Полицейские пресекли в Сатке продажу немаркированной алкогольной продукции. Изъято 348 литров немаркированной алкогольной продукции, на общую сумму более 232 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Алкоголь бы изъят у 33-летнего мужчины, который купил очередную крупную партию у неустановленного лица. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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