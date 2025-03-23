23 марта 2025
22 марта 2025

Дорожники раскрыли, какие трассы отремонтируют в 2025 году в ХМАО

В ХМАО обновят более 90 км дорог по нацпроекту в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО обновят более 90 км дорог в 2025 году
В ХМАО обновят более 90 км дорог в 2025 году Фото:

В ХМАО в 2025 планируется ремонт и реконструкция более 90 километров региональных автодорог. Информация об этом опубликована на сайте управления автодорог Югры.

«Уже сформированы планы дорожных работ на предстоящий дорожный сезон. В частности, около 17 километров региональных автотрасс подвергнутся ремонту, что поможет устранить различные дефекты покрытия», — сказано в сообщении управления.

Ремонт пройдет на участках трасс «Сургут — Нижневартовск» и «Лангепас — Покачи». Параллельно обновят 618 погонных метров мостовых сооружений, включая два моста через реку на трассе «Югорск — Таежный». Капитальный ремонт охватит 72 км дорог, среди которых участок Югорск-Советский — Верхний Казым-Надым (17,5 км), трасса Сургут — Нижневартовск (14,7 км), подъезд к Когалыму (20,9 км), дорога Октябрьское — Андра (8,4 км), подъезд к деревне Шапша (10,9 км).

Кроме того, к концу весны завершат строительство моста через Обь в Сургуте. Завершится реконструкция трассы Югорск — Таежный (18,9 км). Также в планах — ремонт трех мостов на автодороге «Нижневартовск — Радужный» и через реку Гун-Еган.

Ранее URA.RU писало, что глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин рассказал о планах по снижению транспортной загруженности в городе. В 2025 году завершится подготовка проектной документации для реконструкции ключевых дорожных развязок.

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В ХМАО в 2025 планируется ремонт и реконструкция более 90 километров региональных автодорог. Информация об этом опубликована на сайте управления автодорог Югры. «Уже сформированы планы дорожных работ на предстоящий дорожный сезон. В частности, около 17 километров региональных автотрасс подвергнутся ремонту, что поможет устранить различные дефекты покрытия», — сказано в сообщении управления. Ремонт пройдет на участках трасс «Сургут — Нижневартовск» и «Лангепас — Покачи». Параллельно обновят 618 погонных метров мостовых сооружений, включая два моста через реку на трассе «Югорск — Таежный». Капитальный ремонт охватит 72 км дорог, среди которых участок Югорск-Советский — Верхний Казым-Надым (17,5 км), трасса Сургут — Нижневартовск (14,7 км), подъезд к Когалыму (20,9 км), дорога Октябрьское — Андра (8,4 км), подъезд к деревне Шапша (10,9 км). Кроме того, к концу весны завершат строительство моста через Обь в Сургуте. Завершится реконструкция трассы Югорск — Таежный (18,9 км). Также в планах — ремонт трех мостов на автодороге «Нижневартовск — Радужный» и через реку Гун-Еган. Ранее URA.RU писало, что глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин рассказал о планах по снижению транспортной загруженности в городе. В 2025 году завершится подготовка проектной документации для реконструкции ключевых дорожных развязок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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