24 марта 2025

Златоустовец обманул москвича на 3 млн рублей, угрожая «слить» интимную переписку. Видео

В Златоусте задержали интернет-мошенника, наживавшегося на интимных переписках
© Служба новостей «URA.RU»
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Вымогатель вступал в переписку от имени девушки
Вымогатель вступал в переписку от имени девушки Фото:

В Златоусте (Челябинская область) мошенник обманул жителя Подмосквья, угрожая тому «слить» имеющуюся у него интимную переписку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, оперативники УБК и ОМОН задержали злоумышленника.

«Житель Златоуста под видом девушки вступил в интимную переписку с одним из пользователей сайта знакомств. Затем, обладая достаточным количеством „компрометирующих“ материалов, злоумышленник приступил к угрозам распространения переписки, порочащей честь потерпевшего жителя Подмосковья, если последний не переведет требуемую сумму. В результате своих противоправных деяний подозреваемый причинил материальный ущерб в общем размере более 3 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

После задержания выяснилось, что златоустовец ранее уже имел проблемы с законом. Его судили за мошенничество, грабеж и вымогательство.

Сейчас мужчина вновь рискует оказаться в колонии. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство). Он находится в ИВС. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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В Златоусте (Челябинская область) мошенник обманул жителя Подмосквья, угрожая тому «слить» имеющуюся у него интимную переписку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, оперативники УБК и ОМОН задержали злоумышленника. «Житель Златоуста под видом девушки вступил в интимную переписку с одним из пользователей сайта знакомств. Затем, обладая достаточным количеством „компрометирующих“ материалов, злоумышленник приступил к угрозам распространения переписки, порочащей честь потерпевшего жителя Подмосковья, если последний не переведет требуемую сумму. В результате своих противоправных деяний подозреваемый причинил материальный ущерб в общем размере более 3 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. После задержания выяснилось, что златоустовец ранее уже имел проблемы с законом. Его судили за мошенничество, грабеж и вымогательство. Сейчас мужчина вновь рискует оказаться в колонии. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство). Он находится в ИВС. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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