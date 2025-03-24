В Златоусте (Челябинская область) мошенник обманул жителя Подмосквья, угрожая тому «слить» имеющуюся у него интимную переписку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, оперативники УБК и ОМОН задержали злоумышленника.
«Житель Златоуста под видом девушки вступил в интимную переписку с одним из пользователей сайта знакомств. Затем, обладая достаточным количеством „компрометирующих“ материалов, злоумышленник приступил к угрозам распространения переписки, порочащей честь потерпевшего жителя Подмосковья, если последний не переведет требуемую сумму. В результате своих противоправных деяний подозреваемый причинил материальный ущерб в общем размере более 3 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
После задержания выяснилось, что златоустовец ранее уже имел проблемы с законом. Его судили за мошенничество, грабеж и вымогательство.
Сейчас мужчина вновь рискует оказаться в колонии. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство). Он находится в ИВС. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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