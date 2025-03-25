Челябинец лишился дрона за запрещенный запуск беспилотника над закрытым городом

Житель Снежинска лишился дрона, нарушив запрет на запуск

Дрон изъят, владелец заплатит штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Снежинске, закрытом городе Челябинской области, полицейские изъяли дрон у владельца, который осуществлял несанкционированный запуск беспилотника. Мужчине грозит административный штраф размером от 30 до 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудниками Отдела МВД России по ЗАТО города Снежинск во взаимодействии с оперативниками территориального ФСБ установлен 60-летний местный житель, который осуществлял запуски дрона, несмотря на введенные в регионе ограничения. Полицейские обследовали дрон, изучили видеозаписи, после чего составили в отношении снежинца административный протокол по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ за нарушение правил использования воздушного пространства и изъяли БПЛА», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Мужчина рассказал, что купил дрон для личного пользования и использовал его только над гаражным кооперативом. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.