Челябинец лишился дрона за запрещенный запуск беспилотника над закрытым городом

Житель Снежинска лишился дрона, нарушив запрет на запуск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Дрон изъят, владелец заплатит штраф Фото:

В Снежинске, закрытом городе Челябинской области, полицейские изъяли дрон у владельца, который осуществлял несанкционированный запуск беспилотника. Мужчине грозит административный штраф размером от 30 до 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудниками Отдела МВД России по ЗАТО города Снежинск во взаимодействии с оперативниками территориального ФСБ установлен 60-летний местный житель, который осуществлял запуски дрона, несмотря на введенные в регионе ограничения. Полицейские обследовали дрон, изучили видеозаписи, после чего составили в отношении снежинца административный протокол по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ за нарушение правил использования воздушного пространства и изъяли БПЛА», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Мужчина рассказал, что купил дрон для личного пользования и использовал его только над гаражным кооперативом. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Снежинске, закрытом городе Челябинской области, полицейские изъяли дрон у владельца, который осуществлял несанкционированный запуск беспилотника. Мужчине грозит административный штраф размером от 30 до 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Сотрудниками Отдела МВД России по ЗАТО города Снежинск во взаимодействии с оперативниками территориального ФСБ установлен 60-летний местный житель, который осуществлял запуски дрона, несмотря на введенные в регионе ограничения. Полицейские обследовали дрон, изучили видеозаписи, после чего составили в отношении снежинца административный протокол по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ за нарушение правил использования воздушного пространства и изъяли БПЛА», — пояснили в пресс-службе ведомства. Мужчина рассказал, что купил дрон для личного пользования и использовал его только над гаражным кооперативом. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...