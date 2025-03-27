Российских дачников ждет неприятный сюрприз

В России производители удобрений хотят повысить цены хотя бы на 10% в соответствии с инфляцией. Об этом сообщил глава «Фосагро» Михаил Рыбников. Он рассчитывает на положительное решение этого вопроса, учитывая, что инфляция в РФ, включая продовольственную, за последние 2,5 года превысила 10%.
«Наша просьба об индексации цен на внутреннем рынке вполне обоснована, эти расчеты неоднократно проверялись и Минпромторгом России, и Министерством экономического развития. Соответственно, это общая позиция отрасли, что необходимо пересмотреть предельные цены», — заявил Рыбников на Международном арктическом форуме. Информацию передает ТАСС.
Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) в 2024 году обратилась к правительству с предложением увеличить цены на 15%. Сектор единогласно поддерживает пересмотр максимальных ценовых порогов, подчеркнул Михаил Рыбников. В 2021 году производители зафиксировали предельные цены на удобрения, следуя рекомендациям Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В 2022 году цены были проиндексированы на 5% в июне и на 5-10% в сентябре, однако в 2023 и 2024 годах индексация не проводилась и цены остались на уровне сентября 2022 года до мая.
Глава «Фосагро» также отметил, что с момента последней индексации выросли затраты на производство удобрений. Так, произошел рост цен на природный газ, который является ключевым ресурсом для производства, повышение зарплат. Также производители удобрений столкнулись с изменениями в ценах других природных монополий и в налоговой системе, включая новые ставки по НДПИ и повышение налога на прибыль, а также с введением акциза на природный газ для производства аммиака и минеральных удобрений.
Говоря об экономической ситуации на рынке удобрений, ранее сообщалось, что США в январе 2025 года закупили рекордное количество российских удобрений. Сумма импорта составила 85,5 млн долларов. Это является максимальным значением с мая 2024 года, а также свидетельствует о росте импорта на 20%, пишет VSE42.RU. При этом Евросоюз к 2028 году намерен увеличить пошлины на 100% на удобрения из РФ. Так, помимо уже существующего сбора в размере 6,5% будет введена дополнительная пошлина. Она каждый год будет увеличиваться, передает «Национальная служба новостей».
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