Сотрудник свердловского минАПК попался на крупной взятке

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Фигурант покрывал мотошколу за сотни тысяч рублей
Фигурант покрывал мотошколу за сотни тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге ведущий специалист отдела регионального министерства агропромышленного комплекса попался на взятке на полмиллиона рублей от мотошколы за покровительство. Взяточника уволили, а 27 марта ему вынесли приговор, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Осужденный получил от директора АНПОО „МотоАкадемия“ взятки за неприменение входящих в его полномочия мер ответственности при выявлении нарушений, допускаемых должностными лицами компании, на общую сумму свыше 531 тысячи рублей», — пояснили в ведомстве. Деньги бывший чиновник получал с 2020 года по 2022-й.

За это Железнодорожный райсуд назначил фигуранту штраф более 3,4 миллиона рублей с лишением права занимать должности во власти на пять лет. Приговор в законную силу не вступил.

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В Екатеринбурге ведущий специалист отдела регионального министерства агропромышленного комплекса попался на взятке на полмиллиона рублей от мотошколы за покровительство. Взяточника уволили, а 27 марта ему вынесли приговор, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Осужденный получил от директора АНПОО „МотоАкадемия“ взятки за неприменение входящих в его полномочия мер ответственности при выявлении нарушений, допускаемых должностными лицами компании, на общую сумму свыше 531 тысячи рублей», — пояснили в ведомстве. Деньги бывший чиновник получал с 2020 года по 2022-й. За это Железнодорожный райсуд назначил фигуранту штраф более 3,4 миллиона рублей с лишением права занимать должности во власти на пять лет. Приговор в законную силу не вступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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