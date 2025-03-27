Сотрудник свердловского минАПК попался на крупной взятке

В Екатеринбурге ведущий специалист отдела регионального министерства агропромышленного комплекса попался на взятке на полмиллиона рублей от мотошколы за покровительство. Взяточника уволили, а 27 марта ему вынесли приговор, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Осужденный получил от директора АНПОО „МотоАкадемия“ взятки за неприменение входящих в его полномочия мер ответственности при выявлении нарушений, допускаемых должностными лицами компании, на общую сумму свыше 531 тысячи рублей», — пояснили в ведомстве. Деньги бывший чиновник получал с 2020 года по 2022-й.
За это Железнодорожный райсуд назначил фигуранту штраф более 3,4 миллиона рублей с лишением права занимать должности во власти на пять лет. Приговор в законную силу не вступил.
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