Путин наградил бывшего челябинского вице-губернатора Мамина

28 марта 2025 в 15:19 Размер текста - 17 +

Виктор Мамин удостоен высокой награды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший первый замгубернатора Челябинской области Виктор Мамин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «По указу президента РФ медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степеней награждены Виктор Мамин и Сергей Колчанов. Еще двое южноуральцев удостоены медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — пояснили в пресс-службе. Медали вручил глава региона Алексей Текслер. Всего государственные награды получил 31 житель Челябинской области. Мамин стал первым вице-губернатором Челябинской области 26 апреля 2019 года. Это произошло после смены власти в регионе, когда врио губернатора стал Текслер. Оба вместе работали в Норильске, а потом в Минэнерго РФ. В правительстве региона Мамин считался одной из самых сильных фигур. Сразу после выборов губернатора в сентябре 2024 года, на которых Текслер переизбрался на второй срок, Мамин ушел в долгий отпуск при этом оставшись на посту первого замглавы региона. Функционал Мамина перешел к Ивану Куцевляку, который был назначен первым вице-губернатором после выборов. В декабре Мамин ушел в отставку,, но сохранил за собой главы совета директоров хоккейного клуба «Трактор». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший первый замгубернатора Челябинской области Виктор Мамин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «По указу президента РФ медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степеней награждены Виктор Мамин и Сергей Колчанов. Еще двое южноуральцев удостоены медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — пояснили в пресс-службе. Медали вручил глава региона Алексей Текслер. Всего государственные награды получил 31 житель Челябинской области. Мамин стал первым вице-губернатором Челябинской области 26 апреля 2019 года. Это произошло после смены власти в регионе, когда врио губернатора стал Текслер. Оба вместе работали в Норильске, а потом в Минэнерго РФ. В правительстве региона Мамин считался одной из самых сильных фигур. Сразу после выборов губернатора в сентябре 2024 года, на которых Текслер переизбрался на второй срок, Мамин ушел в долгий отпуск при этом оставшись на посту первого замглавы региона. Функционал Мамина перешел к Ивану Куцевляку, который был назначен первым вице-губернатором после выборов. В декабре Мамин ушел в отставку,, но сохранил за собой главы совета директоров хоккейного клуба «Трактор».