Путин наградил бывшего челябинского вице-губернатора Мамина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, портрет, мамин виктор
Виктор Мамин удостоен высокой награды Фото:

Бывший первый замгубернатора Челябинской области Виктор Мамин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«По указу президента РФ медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степеней награждены Виктор Мамин и Сергей Колчанов. Еще двое южноуральцев удостоены медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — пояснили в пресс-службе. Медали вручил глава региона Алексей Текслер. Всего государственные награды получил 31 житель Челябинской области.

Мамин стал первым вице-губернатором Челябинской области 26 апреля 2019 года. Это произошло после смены власти в регионе, когда врио губернатора стал Текслер. Оба вместе работали в Норильске, а потом в Минэнерго РФ. В правительстве региона Мамин считался одной из самых сильных фигур.

Сразу после выборов губернатора в сентябре 2024 года, на которых Текслер переизбрался на второй срок, Мамин ушел в долгий отпуск при этом оставшись на посту первого замглавы региона. Функционал Мамина перешел к Ивану Куцевляку, который был назначен первым вице-губернатором после выборов. В декабре Мамин ушел в отставку,, но сохранил за собой главы совета директоров хоккейного клуба «Трактор».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший первый замгубернатора Челябинской области Виктор Мамин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «По указу президента РФ медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степеней награждены Виктор Мамин и Сергей Колчанов. Еще двое южноуральцев удостоены медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — пояснили в пресс-службе. Медали вручил глава региона Алексей Текслер. Всего государственные награды получил 31 житель Челябинской области. Мамин стал первым вице-губернатором Челябинской области 26 апреля 2019 года. Это произошло после смены власти в регионе, когда врио губернатора стал Текслер. Оба вместе работали в Норильске, а потом в Минэнерго РФ. В правительстве региона Мамин считался одной из самых сильных фигур. Сразу после выборов губернатора в сентябре 2024 года, на которых Текслер переизбрался на второй срок, Мамин ушел в долгий отпуск при этом оставшись на посту первого замглавы региона. Функционал Мамина перешел к Ивану Куцевляку, который был назначен первым вице-губернатором после выборов. В декабре Мамин ушел в отставку,, но сохранил за собой главы совета директоров хоккейного клуба «Трактор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...