10 апреля 2025

Челябинцы включились в борьбу за право осваивать Луну

© Служба новостей «URA.RU»
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Луна интересна ученым в том числе льдом на ее поверхности
Луна интересна ученым в том числе льдом на ее поверхности Фото:

На конкурс технологий для освоения южного полюса Луны «Космический кубок: Миссия Луна» заявились 27 представителей из Челябинска. Финальный этап стартует в мае.

«География конкурса охватила всю Россию от Дальнего Востока до европейской части страны. Наибольшую активность проявили представители Томска (78 заявок), Москвы (57) и Астрахани (56). Также значительное количество заявок поступило из Санкт-Петербурга (33) и Челябинска (27)», — пишет ТАСС со ссылкой на научно-технологическую гильдию «Рубежи науки», которая является организатором мероприятия.

В финальный этап конкурса вышли 46 участников, которые были распределены по 17 командам. Этот конкурс предназначен для разработки стратегий и инструментов, необходимых для планирования строительства базы на Луне. Особое внимание уделяется южному полюсу, который привлекает ученых своими запасами льда и представляет значительный интерес для будущих исследований и освоения космического пространства.

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На конкурс технологий для освоения южного полюса Луны «Космический кубок: Миссия Луна» заявились 27 представителей из Челябинска. Финальный этап стартует в мае. «География конкурса охватила всю Россию от Дальнего Востока до европейской части страны. Наибольшую активность проявили представители Томска (78 заявок), Москвы (57) и Астрахани (56). Также значительное количество заявок поступило из Санкт-Петербурга (33) и Челябинска (27)», — пишет ТАСС со ссылкой на научно-технологическую гильдию «Рубежи науки», которая является организатором мероприятия. В финальный этап конкурса вышли 46 участников, которые были распределены по 17 командам. Этот конкурс предназначен для разработки стратегий и инструментов, необходимых для планирования строительства базы на Луне. Особое внимание уделяется южному полюсу, который привлекает ученых своими запасами льда и представляет значительный интерес для будущих исследований и освоения космического пространства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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