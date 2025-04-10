Челябинцы включились в борьбу за право осваивать Луну

На конкурс технологий для освоения южного полюса Луны «Космический кубок: Миссия Луна» заявились 27 представителей из Челябинска. Финальный этап стартует в мае.
«География конкурса охватила всю Россию от Дальнего Востока до европейской части страны. Наибольшую активность проявили представители Томска (78 заявок), Москвы (57) и Астрахани (56). Также значительное количество заявок поступило из Санкт-Петербурга (33) и Челябинска (27)», — пишет ТАСС со ссылкой на научно-технологическую гильдию «Рубежи науки», которая является организатором мероприятия.
В финальный этап конкурса вышли 46 участников, которые были распределены по 17 командам. Этот конкурс предназначен для разработки стратегий и инструментов, необходимых для планирования строительства базы на Луне. Особое внимание уделяется южному полюсу, который привлекает ученых своими запасами льда и представляет значительный интерес для будущих исследований и освоения космического пространства.
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