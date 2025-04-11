В Металлургическом районе Челябинска переименуют остановки

В Металлургическом районе Челябинска будут переименованы две автобусные остановки «улица Байкальская». Теперь они будут называться — «Школа №94». Это сделано для комфорта пассажиров, учитывая расположение находящегося поблизости соцобъекта, сообщается на сайте мэрии.
«Изменить наименование „ул. Байкальская“ автобусных остановочных пунктов общественного транспорта в городе Челябинске в прямом и обратном направлении движения транспорта, и присвоить им наименование „Школа № 94“. Внести в перечень наименований остановочных пунктов в городе Челябинске изменения», — сообщается на сайте мэрии.
Остановки расположены на Шоссе Металлургов. Распоряжение о переименовании остановочных пунктов подписал глава Челябинска Алексей Лошкин.
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