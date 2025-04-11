В Металлургическом районе Челябинска переименуют остановки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Остановочные пункты расположены на Шоссе Металлургов
Остановочные пункты расположены на Шоссе Металлургов Фото:

В Металлургическом районе Челябинска будут переименованы две автобусные остановки «улица Байкальская». Теперь они будут называться — «Школа №94». Это сделано для комфорта пассажиров, учитывая расположение находящегося поблизости соцобъекта, сообщается на сайте мэрии.

«Изменить наименование „ул. Байкальская“ автобусных остановочных пунктов общественного транспорта в городе Челябинске в прямом и обратном направлении движения транспорта, и присвоить им наименование „Школа № 94“. Внести в перечень наименований остановочных пунктов в городе Челябинске изменения», — сообщается на сайте мэрии.

Остановки расположены на Шоссе Металлургов. Распоряжение о переименовании остановочных пунктов подписал глава Челябинска Алексей Лошкин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Металлургическом районе Челябинска будут переименованы две автобусные остановки «улица Байкальская». Теперь они будут называться — «Школа №94». Это сделано для комфорта пассажиров, учитывая расположение находящегося поблизости соцобъекта, сообщается на сайте мэрии. «Изменить наименование „ул. Байкальская“ автобусных остановочных пунктов общественного транспорта в городе Челябинске в прямом и обратном направлении движения транспорта, и присвоить им наименование „Школа № 94“. Внести в перечень наименований остановочных пунктов в городе Челябинске изменения», — сообщается на сайте мэрии. Остановки расположены на Шоссе Металлургов. Распоряжение о переименовании остановочных пунктов подписал глава Челябинска Алексей Лошкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...