Во Дворце пионеров и школьников (ДПШ) имени Крупской в Челябинске обновят астрономический комплекс, добавив туда передовое оборудование. Наблюдательный пункт обсерватории позволит школьникам заниматься астрофотографией на профессиональном уровне, заявил глава города Алексей Лошкин.
«В этом году мы полностью обновим астрономический комплекс ДПШ, который станет базой для клуба любителей астрономии „Апекс“. Здесь будет создана „умная“ учебная аудитория, оснащенная передовым оборудованием. Наблюдательный пункт обсерватории позволит изучать планеты и дальний космос, а также заниматься астрофотографией на профессиональном уровне», — написал Лошкин в своем telegram-канале.
Проект даст возможность школьникам углубленно изучать астрономию, физику, математику в современном, интерактивном формате. И станет еще одним символом Челябинска.
Учащиеся лаборатории «Импульс», которая находится в ДПШ, уже имеют несколько положительных запусков на стратосферные высоты. В 2026 году, который станет юбилейным для города, они запустят на орбиту спутник «Челябинск — 290». «В России он станет первым космическим спутником, который создан детьми для поздравления города!» — добавил Лошкин.
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