Школьников Екатеринбурга проверили на военно-патриотическую подготовку

Школьников Екатеринбурга, младших и средних классов, проверили 11 апреля на военно-патриотическую подготовку. В городе стартовал муниципальный этап «Зарница 2.0». В Екатеринбургском кадетском корпусе собрались более 300 человек — победители школьных и районных этапов военно-спортивной игры. Информация об этом размещена на сайте мэрии.
«Эта легендарная игра в своем современном прочтении собирает год от года все больше и больше желающих в городе Екатеринбурге, которые хотят в ней сегодня принять участие. Я уверена, что те навыки, знания, умения, которые ребята получат, помогут реализовать себя и свой потенциал в Екатеринбурге», — поприветствовала юных участников вице-мэр Марина Фадеева.
Городской этап игры проходит в течение двух дней. В пятницу, 11 апреля, в ней приняли участие семь команд младшей возрастной группы и девять средней возрастной. В субботу, 12 апреля, на «Зарнице» встретятся 16 команд старшеклассников из школ и сузов города.
Младшая группа показала себя в строевой подготовке, в умении оказывать первую помощь, в знании истории Отечества. Среди конкурсных заданий у ребят была также спортивная игра «Снайпер».
У средней группы были задачи посложнее. Школьники показали себя в военизированной эстафете, общевойсковой грамотности, строевой подготовке, огневой и тактической, в тактической медицине, в умении выживать в экстремальных условиях. Также ребят проверили на знание основ российской государственности и военной истории.
Президентом РФ Владимиром Путиным 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества в честь юбилея Победы в великой Отечественной войне. В связи с чем власти Екатеринбурга запланировали череду различных памятных мероприятий.
Дал старт им мэр Алексей Орлов в феврале на концерте в ККТ «Космос». Он обратился перед началом выступления артистов из Детской школы искусств к гостям вечера, среди которых были и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бойцы СВО и участники локальных конфликтов в Афганистане и Чечне.
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