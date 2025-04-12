12 апреля 2025

Челябинские следователи поздравили с юбилеем труженицу тыла. Фото

Сотрудники СК России из Челябинска поздравили юбиляра
© Служба новостей «URA.RU»
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Труженицу тыла поздравили с юбилеем от имени всех следователей Челябинской области
Труженицу тыла поздравили с юбилеем от имени всех следователей Челябинской области Фото:

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области поздравили труженицу тыла Лидию Андреевну Лапушкину с 95-летним юбилеем. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

«От имени руководства и всех сотрудников следственного управления СК России по Челябинской области офицеры выразили Лидии Андреевне слова благодарности за самоотверженный труд и мужество. Они пожелали ей здоровья, добра и долголетия», — рассказали в областном следкоме.

За выдающиеся достижения в труде Лидия Андреевна была отмечена тремя наградами «Победитель социалистического соревнования». Кроме того, она получила награду «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Также ей присвоено почетное звание «Ветеран труда».

После завершения Великой Отечественной войны Лидия Андреевна посвятила более пятидесяти лет работе в торговле. В ее семье двое детей, трое внуков и четверо правнуков. Даже сегодня Лидия Андреевна остается активно вовлеченной в общественную жизнь, состоя в Совете ветеранов Курчатовского района Челябинска.

Ветеран продолжает активно участвовать в общественной жизни Челябинска
Ветеран продолжает активно участвовать в общественной жизни Челябинска
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Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области поздравили труженицу тыла Лидию Андреевну Лапушкину с 95-летним юбилеем. Об этом рассказала пресс-служба ведомства. «От имени руководства и всех сотрудников следственного управления СК России по Челябинской области офицеры выразили Лидии Андреевне слова благодарности за самоотверженный труд и мужество. Они пожелали ей здоровья, добра и долголетия», — рассказали в областном следкоме. За выдающиеся достижения в труде Лидия Андреевна была отмечена тремя наградами «Победитель социалистического соревнования». Кроме того, она получила награду «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Также ей присвоено почетное звание «Ветеран труда». После завершения Великой Отечественной войны Лидия Андреевна посвятила более пятидесяти лет работе в торговле. В ее семье двое детей, трое внуков и четверо правнуков. Даже сегодня Лидия Андреевна остается активно вовлеченной в общественную жизнь, состоя в Совете ветеранов Курчатовского района Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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