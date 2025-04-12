Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области поздравили труженицу тыла Лидию Андреевну Лапушкину с 95-летним юбилеем. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
«От имени руководства и всех сотрудников следственного управления СК России по Челябинской области офицеры выразили Лидии Андреевне слова благодарности за самоотверженный труд и мужество. Они пожелали ей здоровья, добра и долголетия», — рассказали в областном следкоме.
За выдающиеся достижения в труде Лидия Андреевна была отмечена тремя наградами «Победитель социалистического соревнования». Кроме того, она получила награду «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Также ей присвоено почетное звание «Ветеран труда».
После завершения Великой Отечественной войны Лидия Андреевна посвятила более пятидесяти лет работе в торговле. В ее семье двое детей, трое внуков и четверо правнуков. Даже сегодня Лидия Андреевна остается активно вовлеченной в общественную жизнь, состоя в Совете ветеранов Курчатовского района Челябинска.
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