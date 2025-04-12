12 апреля 2025

Эколог Безруков раскритиковал челябинцев за порчу вербы в бору

© Служба новостей «URA.RU»
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За порчу вербы можно получить штраф
За порчу вербы можно получить штраф Фото:

Рвать вербу в челябинских лесах, особенно на особо охраняемых территориях и в городском бору, запрещено. Об этом рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.

«Сегодня обидно было наблюдать, как жители активно ломали и портили деревья в Челябинском городском бору. Это запрещено. Также вербу (иву) ни в коем-случае нельзя добывать в памятниках природы и особо охраняемых природных территориях», — рассказал Безруков.

Эксперт отметил, что не рекомендуется рвать ветви на территории Челябинска, Каштакского, Еткульского и других районов. Он также напомнил, что за повреждение деревьев предусмотрены штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей.

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Рвать вербу в челябинских лесах, особенно на особо охраняемых территориях и в городском бору, запрещено. Об этом рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков. «Сегодня обидно было наблюдать, как жители активно ломали и портили деревья в Челябинском городском бору. Это запрещено. Также вербу (иву) ни в коем-случае нельзя добывать в памятниках природы и особо охраняемых природных территориях», — рассказал Безруков. Эксперт отметил, что не рекомендуется рвать ветви на территории Челябинска, Каштакского, Еткульского и других районов. Он также напомнил, что за повреждение деревьев предусмотрены штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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