Фанаты Паши Техника шокировали челябинского художника Бразила

Челябинского художника-граффитиста Бразила (Тимур Абдуллаев) шокировала выходка фанатов Паши Техника, которые зарисовали стену Виктора Цоя на Арбате. Он призвал поклонников рэпера выбирать для таких инициатив отдельные локации.
«Масштаб личности Цоя объясняет такой резонанс. Этот поступок вызывает шок у поклонников Цоя. Многие, да и я, незнакомы с творчеством Техника», — рассказал Бразил телеканалу РЕН-ТВ.
При этом он поддержал стремление фанатов увековечить память Техника, однако подчеркнул, что наложение граффити на стену Цоя — фигуры культового статуса с многомиллионной аудиторией — закономерно спровоцировало общественное недовольство. И предложил им найти «свою стену».
Художник также отверг трактовку конфликта как столкновения субкультур, отметив, что речь идёт скорее о неоднозначном выборе места для самовыражения. Бразил в свое время создал в Челябинска на стене портрет Цоя, подчеркнув этим вклад рок-музыканта в культурное наследие.
Бразил известен далеко за пределами Челябинска. Ранее портрет знаменитого футболиста Рональдиньо его работы, выполненный на мастер-классе в Краснодаре, пришелся по душе самому спортсмену. Приехавшему в Краснодар футболисту было приятно пообщаться с челябинским граффитистом на родном языке: благодаря прошедшему в Бразилии детству (отсюда и псевдоним) Абдуллаев говорит по-португальски.
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