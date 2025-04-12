В центре Челябинска легковушка протаранила автомобиль скорой помощи

В центре Челябинска автомобиль Volkswagen Passat протаранил машину скорой помощи ГАЗель, которая завершала переезд перекрестка Воровского и Курчатова. Об этой аварии сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
«Автомобиль Volkswagen Passat под управлением 40-летнего водителя столкнулся с машиной скорой помощи ГАЗель, за рулём которой находился 62-летний мужчина. После удара легковушка изменила траекторию движения, врезалась в дорожное ограждение и повредила его. В результате инцидента травмы получил водитель скорой», — отмечает пресс-служба ведомства.
По данным очевидцев, скорая помощь пересекала перекресток с включенным сигналом проблескового маячка. Госавтоинспекция Челябинска расследует обстоятельства аварии, случившейся в центре города. В ГАИ просят водителей не нарушать скоростной режим и держать дистанцию между транспортными средствами.
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