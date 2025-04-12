12 апреля 2025

В центре Челябинска легковушка протаранила автомобиль скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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После ДТП водителю скорой самому понадобилась помощь коллег
После ДТП водителю скорой самому понадобилась помощь коллег Фото:

В центре Челябинска автомобиль Volkswagen Passat протаранил машину скорой помощи ГАЗель, которая завершала переезд перекрестка Воровского и Курчатова. Об этой аварии сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

«Автомобиль Volkswagen Passat под управлением 40-летнего водителя столкнулся с машиной скорой помощи ГАЗель, за рулём которой находился 62-летний мужчина. После удара легковушка изменила траекторию движения, врезалась в дорожное ограждение и повредила его. В результате инцидента травмы получил водитель скорой», — отмечает пресс-служба ведомства.

По данным очевидцев, скорая помощь пересекала перекресток с включенным сигналом проблескового маячка. Госавтоинспекция Челябинска расследует обстоятельства аварии, случившейся в центре города. В ГАИ просят водителей не нарушать скоростной режим и держать дистанцию между транспортными средствами. 

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В центре Челябинска автомобиль Volkswagen Passat протаранил машину скорой помощи ГАЗель, которая завершала переезд перекрестка Воровского и Курчатова. Об этой аварии сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города. «Автомобиль Volkswagen Passat под управлением 40-летнего водителя столкнулся с машиной скорой помощи ГАЗель, за рулём которой находился 62-летний мужчина. После удара легковушка изменила траекторию движения, врезалась в дорожное ограждение и повредила его. В результате инцидента травмы получил водитель скорой», — отмечает пресс-служба ведомства. По данным очевидцев, скорая помощь пересекала перекресток с включенным сигналом проблескового маячка. Госавтоинспекция Челябинска расследует обстоятельства аварии, случившейся в центре города. В ГАИ просят водителей не нарушать скоростной режим и держать дистанцию между транспортными средствами. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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