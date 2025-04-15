15 апреля 2025

В МВД рассказали о свердловчанине, который грозился взорвать связку гранат

В Артемовском уголовник грозился взорвать связку гранат
© Служба новостей «URA.RU»
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Экспозиция ретротрамваев Музея истории электротранспорта Екатеринбурга. Екатеринбург , боеприпас, граната ф1
У мужчины была связка из трех гранат, четвертую нашли у него в кармане Фото:

Переполох возле продуктового магазина в Артемовском (Свердловская область) устроил ранее судимый мужчина. Очевидцы говорили, что у дебошира нашли связку гранат. Хулиган задержан, сказал URA.RU глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

«Реальной угрозы зданию и людям не было. Гражданин с неадекватным поведением в нетрезвом виде задержан. Это местный ранее судимый житель, 1988 года рождения. Предмет, который находился в его руках, оказался муляжом. Дебошир привлечен к административной ответственности», — прокомментировал полковник Горелых.

ЧП произошло вечером 15 апреля на улице Свободы. Предварительно, мужчина грозился устроить подрыв. Позже выяснилось, что в руках у него были муляжи. На месте происшествия работали сотрудники Росгвардии и саперы.

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Переполох возле продуктового магазина в Артемовском (Свердловская область) устроил ранее судимый мужчина. Очевидцы говорили, что у дебошира нашли связку гранат. Хулиган задержан, сказал URA.RU глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых. «Реальной угрозы зданию и людям не было. Гражданин с неадекватным поведением в нетрезвом виде задержан. Это местный ранее судимый житель, 1988 года рождения. Предмет, который находился в его руках, оказался муляжом. Дебошир привлечен к административной ответственности», — прокомментировал полковник Горелых. ЧП произошло вечером 15 апреля на улице Свободы. Предварительно, мужчина грозился устроить подрыв. Позже выяснилось, что в руках у него были муляжи. На месте происшествия работали сотрудники Росгвардии и саперы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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