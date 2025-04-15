Происшествия В МВД рассказали о свердловчанине, который грозился взорвать связку гранат В Артемовском уголовник грозился взорвать связку гранат 16 апреля 2025 в 10:51 Размер текста - 17 + У мужчины была связка из трех гранат, четвертую нашли у него в кармане Фото: Илья Московец © URA.RU Переполох возле продуктового магазина в Артемовском (Свердловская область) устроил ранее судимый мужчина. Очевидцы говорили, что у дебошира нашли связку гранат. Хулиган задержан, сказал URA.RU глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых. «Реальной угрозы зданию и людям не было. Гражданин с неадекватным поведением в нетрезвом виде задержан. Это местный ранее судимый житель, 1988 года рождения. Предмет, который находился в его руках, оказался муляжом. Дебошир привлечен к административной ответственности», — прокомментировал полковник Горелых. ЧП произошло вечером 15 апреля на улице Свободы. Предварительно, мужчина грозился устроить подрыв. Позже выяснилось, что в руках у него были муляжи. На месте происшествия работали сотрудники Росгвардии и саперы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Переполох возле продуктового магазина в Артемовском (Свердловская область) устроил ранее судимый мужчина. Очевидцы говорили, что у дебошира нашли связку гранат. Хулиган задержан, сказал URA.RU глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых. «Реальной угрозы зданию и людям не было. Гражданин с неадекватным поведением в нетрезвом виде задержан. Это местный ранее судимый житель, 1988 года рождения. Предмет, который находился в его руках, оказался муляжом. Дебошир привлечен к административной ответственности», — прокомментировал полковник Горелых. ЧП произошло вечером 15 апреля на улице Свободы. Предварительно, мужчина грозился устроить подрыв. Позже выяснилось, что в руках у него были муляжи. На месте происшествия работали сотрудники Росгвардии и саперы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям