15 апреля 2025

В центре Екатеринбурга будут жарить шашлыки, несмотря на запрет

Фестиваль барбекю пройдет в Екатеринбурге 24 и 25 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Барбекю будут готовить в Историческом сквере
Барбекю будут готовить в Историческом сквере Фото:

В центре Екатеринбурга пройдет ежегодный Фестиваль барбекю. Мероприятие запланировано на 24 и 25 мая, сообщают организаторы. Одним из главных событий станет соревнование кулинаров.

«Чемпионат проводится 24 мая. Точное время для работы и место расположения команды будут определены по результатам жеребьевки на брифинге», — говорится в анонсе. Также соревноваться будут студенты кулинарных учебных заведений и любители, но на 25-го. В команде должно быть два человека, за 40 минут им предстоит приготовить стейки.

Также в программе ожидаются мастер-классы от шеф-поваров, фудкорт, где лучшие рестораны города будут готовить мясные блюда. Фестиваль пройдет в Историческом сквере.

С 17 апреля свердловчанам запрещено жарить шашлыки, жечь костры, сжигать мусор и сухую траву, устраивать стоянки туристических групп вне специально отведенных мест. Связано это с введением особого противопожарного режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Екатеринбурга пройдет ежегодный Фестиваль барбекю. Мероприятие запланировано на 24 и 25 мая, сообщают организаторы. Одним из главных событий станет соревнование кулинаров. «Чемпионат проводится 24 мая. Точное время для работы и место расположения команды будут определены по результатам жеребьевки на брифинге», — говорится в анонсе. Также соревноваться будут студенты кулинарных учебных заведений и любители, но на 25-го. В команде должно быть два человека, за 40 минут им предстоит приготовить стейки. Также в программе ожидаются мастер-классы от шеф-поваров, фудкорт, где лучшие рестораны города будут готовить мясные блюда. Фестиваль пройдет в Историческом сквере. С 17 апреля свердловчанам запрещено жарить шашлыки, жечь костры, сжигать мусор и сухую траву, устраивать стоянки туристических групп вне специально отведенных мест. Связано это с введением особого противопожарного режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...