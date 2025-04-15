В центре Екатеринбурга будут жарить шашлыки, несмотря на запрет

В центре Екатеринбурга пройдет ежегодный Фестиваль барбекю. Мероприятие запланировано на 24 и 25 мая, сообщают организаторы. Одним из главных событий станет соревнование кулинаров.
«Чемпионат проводится 24 мая. Точное время для работы и место расположения команды будут определены по результатам жеребьевки на брифинге», — говорится в анонсе. Также соревноваться будут студенты кулинарных учебных заведений и любители, но на 25-го. В команде должно быть два человека, за 40 минут им предстоит приготовить стейки.
Также в программе ожидаются мастер-классы от шеф-поваров, фудкорт, где лучшие рестораны города будут готовить мясные блюда. Фестиваль пройдет в Историческом сквере.
С 17 апреля свердловчанам запрещено жарить шашлыки, жечь костры, сжигать мусор и сухую траву, устраивать стоянки туристических групп вне специально отведенных мест. Связано это с введением особого противопожарного режима.
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