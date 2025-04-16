В Брянской области сгорели 18 домов после атаки ВСУ

В результате атаки дронами-камикадзе со стороны ВСУ в Брянской области полностью сгорели 18 домов и две хозпостройки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате террористических действий ВСУ полностью сгорели 18 домов, две хозпостройки», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Также были повреждены здание школы и социально-культурного центра.
По словам главы области, населенные пункты Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново, Сопычи подверглись серьезным разрушениям. В результате атаки не было зарегистрировано пострадавших среди местного населения.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников на электроподстанцию, принадлежащую филиалу ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго», в регионе произошло повреждение линий электропередач. Вследствие инцидента жители населенного пункта Подывотье Севского района остались без электроснабжения.
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