В Екатеринбурге вечером 18 апреля в районе Уктуса водитель Citroen C4 разнес забор футбольного корта, выехав на поле. Затем мужчина как ни в чем не бывало уехал и припарковался возле своего дома. На место ЧП выехали инспекторы, рассказали в Госавтоинспекции.
«Водитель из-за плохого самочувствия во время движения потерял контроль над управлением автомашины, вследствие чего допустил наезд на препятствие в виде ограждения спортивного корта и выездом непосредственно на корт», — пояснили в ведомстве. В аварии никто не пострадал.
Гаишники установили, что за рулем находился 64-летний мужчина со стажем вождения 31 год. В момент ДТП он был трезв. На данный момент инспекторы проводят проверку.
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