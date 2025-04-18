Екатеринбуржец на иномарке разнес вдребезги футбольный корт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария случилась на улице Дунайской (архивное фото)
Авария случилась на улице Дунайской (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 18 апреля в районе Уктуса водитель Citroen C4 разнес забор футбольного корта, выехав на поле. Затем мужчина как ни в чем не бывало уехал и припарковался возле своего дома. На место ЧП выехали инспекторы, рассказали в Госавтоинспекции.

«Водитель из-за плохого самочувствия во время движения потерял контроль над управлением автомашины, вследствие чего допустил наезд на препятствие в виде ограждения спортивного корта и выездом непосредственно на корт», — пояснили в ведомстве. В аварии никто не пострадал.

Гаишники установили, что за рулем находился 64-летний мужчина со стажем вождения 31 год. В момент ДТП он был трезв. На данный момент инспекторы проводят проверку.

Сотрудники ГАИ организовали проверку
Сотрудники ГАИ организовали проверку
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вечером 18 апреля в районе Уктуса водитель Citroen C4 разнес забор футбольного корта, выехав на поле. Затем мужчина как ни в чем не бывало уехал и припарковался возле своего дома. На место ЧП выехали инспекторы, рассказали в Госавтоинспекции. «Водитель из-за плохого самочувствия во время движения потерял контроль над управлением автомашины, вследствие чего допустил наезд на препятствие в виде ограждения спортивного корта и выездом непосредственно на корт», — пояснили в ведомстве. В аварии никто не пострадал. Гаишники установили, что за рулем находился 64-летний мужчина со стажем вождения 31 год. В момент ДТП он был трезв. На данный момент инспекторы проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...