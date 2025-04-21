На уехавшего за границу экс-депутата думы Екатеринбурга завели новое дело. Фото

Против экс-депутата гордумы Екатеринбурга Боровика* возбудили новое дело

22 апреля 2025 в 12:13 Размер текста - 17 +

Евгений Боровик (внесен в список террористов и экстремистов) уехал из России в конце 2023-го Фото: Александр Мамаев © URA.RU Против бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Евгения Боровика (Росфинмониторинг включил его в реестр террористов и экстремистов) возбуждено второе уголовное дело. Об этом он рассказал URA.RU. «Возбудили дело за дискредитацию Вооруженных сил России (ст. 280.3 УК РФ — прим. ред)», — сказал Боровик. Ранее в отношении него было возбуждено дело по ст. 205 УК РФ за посты в соцсетях, в которых усмотрели признаки оправдания терроризма. Об уголовном преследовании Боровика стало известно в феврале прошлого года. Заявление в правоохранительные органы на него написал депутат Госдумы Андрей Альшевских. После этого Боровика оштрафовали по статье о дискредитации российской армии, а затем заочно арестовали. Депутатом гордумы Боровик был в 2013—2018 годах. Политтусовка знает его по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. В 2018-м против СК возбудил против него уголовное дело по заявлению Ксении Собчак из-за того, что Боровик объявил о конкурсе, кто лучше «опустит» журналистку. Боровик пытался выдвинуться на выборы в думу Екатеринбурга в 2023 году — через сбор подписей. Но его не допустили. В округе, куда он хотел, в итоге победила Анна Гурарий, ставшая впоследствии спикером. Обжаловать итоги кампании Боровику не удалось. В конце 2023-го Боровик уехал из РФ и, предположительно, больше не возвращался. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Евгений Боровик (включен в список террористов и экстремистов) числится в розыске Фото: база розыска МВД Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Евгения Боровика (Росфинмониторинг включил его в реестр террористов и экстремистов) возбуждено второе уголовное дело. Об этом он рассказал URA.RU. «Возбудили дело за дискредитацию Вооруженных сил России (ст. 280.3 УК РФ — прим. ред)», — сказал Боровик. Ранее в отношении него было возбуждено дело по ст. 205 УК РФ за посты в соцсетях, в которых усмотрели признаки оправдания терроризма. Об уголовном преследовании Боровика стало известно в феврале прошлого года. Заявление в правоохранительные органы на него написал депутат Госдумы Андрей Альшевских. После этого Боровика оштрафовали по статье о дискредитации российской армии, а затем заочно арестовали. Депутатом гордумы Боровик был в 2013—2018 годах. Политтусовка знает его по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. В 2018-м против СК возбудил против него уголовное дело по заявлению Ксении Собчак из-за того, что Боровик объявил о конкурсе, кто лучше «опустит» журналистку. Боровик пытался выдвинуться на выборы в думу Екатеринбурга в 2023 году — через сбор подписей. Но его не допустили. В округе, куда он хотел, в итоге победила Анна Гурарий, ставшая впоследствии спикером. Обжаловать итоги кампании Боровику не удалось. В конце 2023-го Боровик уехал из РФ и, предположительно, больше не возвращался. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.