Песков: Европа требует войны

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Россия хочет мира, а Европа - войны, сказал Песков
Россия хочет мира, а Европа - войны, сказал Песков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия и США хотят достигнуть мира на Украине, а Европа требует войны. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.

«Мы с американцами сейчас говорим о мире, а европейцы требуют войны. Мы хотим достичь наших целей. Будь то мирным или военным путем, мы их достигнем», — сказал Песков. 

Он также назвал сходство президентов Владимира Путина и

Дональда Трампа. По словам Пескова, они оба выступают за решение сложных международных вопросов через диалог.

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Россия и США хотят достигнуть мира на Украине, а Европа требует войны. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point. «Мы с американцами сейчас говорим о мире, а европейцы требуют войны. Мы хотим достичь наших целей. Будь то мирным или военным путем, мы их достигнем», — сказал Песков.  Он также назвал сходство президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Пескова, они оба выступают за решение сложных международных вопросов через диалог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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