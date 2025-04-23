Песков: Европа требует войны

Россия и США хотят достигнуть мира на Украине, а Европа требует войны. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.
«Мы с американцами сейчас говорим о мире, а европейцы требуют войны. Мы хотим достичь наших целей. Будь то мирным или военным путем, мы их достигнем», — сказал Песков.
Он также назвал сходство президентов Владимира Путина и
Дональда Трампа. По словам Пескова, они оба выступают за решение сложных международных вопросов через диалог.
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