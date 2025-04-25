Стало известно об ответных ликвидациях высших офицеров ВСУ

Россия отвечает на теракты против высокопоставленных офицеров с помощью точечных ракетных ударов, не афишируя эти действия. Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Акты возмездия не афишируются так, как это делается на Украине», — передает слова Колесника «Лента.ру». Он добавил, что Россия реагирует на атаки с помощью точечных ракетных ударов.
Колесник подчеркнул, что РФ заботится о безопасности граждан, избегая методов, которые могли бы навредить невинным. Кроме того, депутат отметил, что уничтожение врага можно осуществлять различными способами.
25 апреля в подмосковной Балашихе прогремел взрыв автомобиля. В результате этого инцидента погиб российский генерал Ярослав Москалик.
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