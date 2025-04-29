Лукашенко: молодежь на Украине и в странах Балтии размахивает знаменами нацистов

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Россия и Беларусь не должны оставаться в стороне по этому вопросу, считает Лукашенко
Россия и Беларусь не должны оставаться в стороне по этому вопросу, считает Лукашенко Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Украине и государствах Балтии молодежь с попустительства западных стран использует нацистскую символику. Об этом белорусский лидер сообщил на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде.

«Сегодня в прибалтийских странах и на Украине молодежь размахивает знаменами дивизии „СС“, ставят памятники фашистским палачам и все это с молчаливого согласия остального Запада», — сказал Лукашенко. По его словам, Россия и Беларусь не вправе оставлять подобные проявления без ответа.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Лидеры двух государств почтили память защитников города, проявивших мужество в годы Великой Отечественной войны.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Украине и государствах Балтии молодежь с попустительства западных стран использует нацистскую символику. Об этом белорусский лидер сообщил на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде. «Сегодня в прибалтийских странах и на Украине молодежь размахивает знаменами дивизии „СС“, ставят памятники фашистским палачам и все это с молчаливого согласия остального Запада», — сказал Лукашенко. По его словам, Россия и Беларусь не вправе оставлять подобные проявления без ответа. Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Лидеры двух государств почтили память защитников города, проявивших мужество в годы Великой Отечественной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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