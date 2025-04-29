Лукашенко: молодежь на Украине и в странах Балтии размахивает знаменами нацистов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Украине и государствах Балтии молодежь с попустительства западных стран использует нацистскую символику. Об этом белорусский лидер сообщил на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде.
«Сегодня в прибалтийских странах и на Украине молодежь размахивает знаменами дивизии „СС“, ставят памятники фашистским палачам и все это с молчаливого согласия остального Запада», — сказал Лукашенко. По его словам, Россия и Беларусь не вправе оставлять подобные проявления без ответа.
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Лидеры двух государств почтили память защитников города, проявивших мужество в годы Великой Отечественной войны.
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