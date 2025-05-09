«Мы в неоплатном долгу»: Мантуров обратился к потомкам героев Великой Победы

Мантуров: мы в неоплатном долгу перед теми, кто приближал Победу
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Наследие героев живет в сердцах потомков, заявил Мантуров
Наследие героев живет в сердцах потомков, заявил Мантуров Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Первый вице-премьер Денис Мантуров поздравил россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что этот день символизирует невероятную силу и единство народа.

«Мы в неоплатном долгу перед теми, кто шаг за шагом приближал Победу», — заявил Мантуров. Его слова опубликованы в telegram-канале правительства.

Вспоминая подвиги героев, первый вице-премьер выразил уверенность, что их наследие продолжает жить в сердцах потомков, которые сегодня защищают мирную жизнь. Он пожелал всем счастья, здоровья и мирного неба, подчеркнув важность памяти о Великой Победе.

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Первый вице-премьер Денис Мантуров поздравил россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что этот день символизирует невероятную силу и единство народа. «Мы в неоплатном долгу перед теми, кто шаг за шагом приближал Победу», — заявил Мантуров. Его слова опубликованы в telegram-канале правительства. Вспоминая подвиги героев, первый вице-премьер выразил уверенность, что их наследие продолжает жить в сердцах потомков, которые сегодня защищают мирную жизнь. Он пожелал всем счастья, здоровья и мирного неба, подчеркнув важность памяти о Великой Победе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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