В Ирландии шокированы поведением «штурмовых отрядов Зеленского» в День Победы

Журналист Чей Боуз: штурмовые отряды Зеленского арестовали пожилую женщину
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерку задержали во время возложения цветов к мемориалу
Пенсионерку задержали во время возложения цветов к мемориалу Фото:

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал действия киевской полиции в День Победы. Он обратил внимание на задержание пожилой женщины за ношение пилотки с красной звездой.

«Тем временем доблестные штурмовые отряды Зеленского арестовали пожилую женщину», — написал он в своей социальной сети X. Журналист подчеркнул, что женщина просто хотела возложить цветы в честь Дня Победы.

9 мая в Киеве правоохранители задержали пенсионерку, возлагавшую цветы в парке Славы в День Победы, из-за пилотки с запрещенной советской символикой. Инцидент попал в эфир украинского телеканала, напомнив о действующем законодательстве, запрещающем коммунистическую атрибутику.

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Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал действия киевской полиции в День Победы. Он обратил внимание на задержание пожилой женщины за ношение пилотки с красной звездой. «Тем временем доблестные штурмовые отряды Зеленского арестовали пожилую женщину», — написал он в своей социальной сети X. Журналист подчеркнул, что женщина просто хотела возложить цветы в честь Дня Победы. 9 мая в Киеве правоохранители задержали пенсионерку, возлагавшую цветы в парке Славы в День Победы, из-за пилотки с запрещенной советской символикой. Инцидент попал в эфир украинского телеканала, напомнив о действующем законодательстве, запрещающем коммунистическую атрибутику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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