Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал действия киевской полиции в День Победы. Он обратил внимание на задержание пожилой женщины за ношение пилотки с красной звездой.
«Тем временем доблестные штурмовые отряды Зеленского арестовали пожилую женщину», — написал он в своей социальной сети X. Журналист подчеркнул, что женщина просто хотела возложить цветы в честь Дня Победы.
9 мая в Киеве правоохранители задержали пенсионерку, возлагавшую цветы в парке Славы в День Победы, из-за пилотки с запрещенной советской символикой. Инцидент попал в эфир украинского телеканала, напомнив о действующем законодательстве, запрещающем коммунистическую атрибутику.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.