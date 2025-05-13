Госдума приняла закон об упрощении внесудебного банкротства для участников СВО

Депутаты Госдумы приняли закон об упрощении внесудебного банкротства участников спецоперации. Теперь военнослужащие смогут оформить банкротство через МФЦ без суда при условии долга до одного млн рублей, отсутствия имущества и наличия исполнительного документа за последний год.
«Законом распространяется возможность воспользоваться процедурой банкротства через МФЦ во внесудебном порядке на тех, кто принимал или принимает участие в СВО. При этом размер долга не может превышать 1 млн рублей, также у человека должно отсутствовать имущество, на которое может быть обращено взыскание», — говорится на официальном сайте ГД.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это снизит расходы участников СВО и защитит их боевые выплаты от взысканий. Он напомнил о ранее принятых законах о кредитных каникулах и списании долгов, подчеркнув необходимость расширения социальной поддержки участников спецоперации.
Ранее для участников спецоперации уже были введены различные меры поддержки: их освободили от начисления пени за просрочку оплаты коммунальных услуг, а также предложили федеральные льготы по имущественным налогам и освобождение от уплаты госпошлины по ряду судебных дел. Кроме того, для семей участников СВО расширили права на льготное обучение в вузах.
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