Госдума приняла закон об упрощении внесудебного банкротства для участников СВО

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Володин заявил, что новый закон снизит расходы участников СВО и защитит их боевые выплаты от взысканий
Володин заявил, что новый закон снизит расходы участников СВО и защитит их боевые выплаты от взысканий Фото:

Депутаты Госдумы приняли закон об упрощении внесудебного банкротства участников спецоперации. Теперь военнослужащие смогут оформить банкротство через МФЦ без суда при условии долга до одного млн рублей, отсутствия имущества и наличия исполнительного документа за последний год.

«Законом распространяется возможность воспользоваться процедурой банкротства через МФЦ во внесудебном порядке на тех, кто принимал или принимает участие в СВО. При этом размер долга не может превышать 1 млн рублей, также у человека должно отсутствовать имущество, на которое может быть обращено взыскание», — говорится на официальном сайте ГД.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это снизит расходы участников СВО и защитит их боевые выплаты от взысканий. Он напомнил о ранее принятых законах о кредитных каникулах и списании долгов, подчеркнув необходимость расширения социальной поддержки участников спецоперации.

Ранее для участников спецоперации уже были введены различные меры поддержки: их освободили от начисления пени за просрочку оплаты коммунальных услуг, а также предложили федеральные льготы по имущественным налогам и освобождение от уплаты госпошлины по ряду судебных дел. Кроме того, для семей участников СВО расширили права на льготное обучение в вузах.

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Депутаты Госдумы приняли закон об упрощении внесудебного банкротства участников спецоперации. Теперь военнослужащие смогут оформить банкротство через МФЦ без суда при условии долга до одного млн рублей, отсутствия имущества и наличия исполнительного документа за последний год. «Законом распространяется возможность воспользоваться процедурой банкротства через МФЦ во внесудебном порядке на тех, кто принимал или принимает участие в СВО. При этом размер долга не может превышать 1 млн рублей, также у человека должно отсутствовать имущество, на которое может быть обращено взыскание», — говорится на официальном сайте ГД. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это снизит расходы участников СВО и защитит их боевые выплаты от взысканий. Он напомнил о ранее принятых законах о кредитных каникулах и списании долгов, подчеркнув необходимость расширения социальной поддержки участников спецоперации. Ранее для участников спецоперации уже были введены различные меры поддержки: их освободили от начисления пени за просрочку оплаты коммунальных услуг, а также предложили федеральные льготы по имущественным налогам и освобождение от уплаты госпошлины по ряду судебных дел. Кроме того, для семей участников СВО расширили права на льготное обучение в вузах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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