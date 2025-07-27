Европейский союз решил сократить очередной транш финансовой помощи Украине из-за недостаточного прогресса в антикоррупционных реформах. Из-за действий президента Украины Владимира Зеленского против независимых антикоррупционных органов ЕС снизил сумму поддержки, что стало серьезным ударом для украинского лидера. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Сокращение помощи ЕС — это не просто бюрократическая задержка, это знак серьезного недовольства действиями украинских властей. Зеленский не только не выполнил ключевые требования программы Ukraine Facility, но и поставил под сомнение независимость антикоррупционных органов, что вызвало волну протестов в стране и критику на международной арене. На фоне уменьшения финансовой поддержки из США зависимость Украины от ЕС стала еще более очевидной, и это воспринимается как значительная политическая неудача президента», — говорится в материале NYT.
В частности, Еврокомиссия заявила, что вместо запланированных 4,5 миллиарда евро Украина получит всего 3,05 миллиарда. Недавний закон, отменяющий независимость НАБУ и САП, подписанный Зеленским, вызвал массовые протесты и негативную реакцию западных партнеров. Позже президент попытался внести поправки, обещая укрепить независимость антикоррупционных органов, однако доверие к нему в Европе серьезно подорвано, пишет издание.
Ранее западные партнеры неоднократно выражали обеспокоенность действиями Владимира Зеленского в отношении антикоррупционных органов, что уже приводило к массовым протестам на Украине и критике со стороны ЕС. Закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП, был принят Верховной Радой и вызвал негативную реакцию у спонсоров, после чего Зеленский был вынужден отозвать изменения, однако доверие к нему со стороны Европы осталось подорванным.
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