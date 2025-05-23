Джигурда записал песню на стихи Лаврова. Видео

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Джигурда поделился видеозаписью исполнения песни
Джигурда поделился видеозаписью исполнения песни Фото:

Актер и музыкант Никита Джигурда представил песню, основанную на стихах министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Джигурда также поделился видеозаписью исполнения этой песни.

«Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова», — рассказал Джигурда РИА Новости. Артист подчеркнул, что считает Лаврова не только выдающимся дипломатом, но и человеком с глубоким поэтическим талантом. По мнению артиста, стихи министра вдохновляют на новые творческие проекты и позволяют взглянуть на известного политика с неожиданной стороны.

Музыкант высказал необычное предположение: он сравнил Сергея Лаврова с Александром Грибоедовым — знаменитым русским писателем, поэтом и дипломатом XIX века. Артист даже допустил, что Лавров может быть «реинкарнацией» Грибоедова.

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Актер и музыкант Никита Джигурда представил песню, основанную на стихах министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Джигурда также поделился видеозаписью исполнения этой песни. «Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова», — рассказал Джигурда РИА Новости. Артист подчеркнул, что считает Лаврова не только выдающимся дипломатом, но и человеком с глубоким поэтическим талантом. По мнению артиста, стихи министра вдохновляют на новые творческие проекты и позволяют взглянуть на известного политика с неожиданной стороны. Музыкант высказал необычное предположение: он сравнил Сергея Лаврова с Александром Грибоедовым — знаменитым русским писателем, поэтом и дипломатом XIX века. Артист даже допустил, что Лавров может быть «реинкарнацией» Грибоедова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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