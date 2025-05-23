Актер и музыкант Никита Джигурда представил песню, основанную на стихах министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Джигурда также поделился видеозаписью исполнения этой песни.
«Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова», — рассказал Джигурда РИА Новости. Артист подчеркнул, что считает Лаврова не только выдающимся дипломатом, но и человеком с глубоким поэтическим талантом. По мнению артиста, стихи министра вдохновляют на новые творческие проекты и позволяют взглянуть на известного политика с неожиданной стороны.
Музыкант высказал необычное предположение: он сравнил Сергея Лаврова с Александром Грибоедовым — знаменитым русским писателем, поэтом и дипломатом XIX века. Артист даже допустил, что Лавров может быть «реинкарнацией» Грибоедова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.