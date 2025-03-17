Концерт Арбениной и «Ночных снайперов» отменили в Оренбурге из-за доносчиков

Министерство спорта Оренбургской области отменило концерт группы «Ночные снайперы» и Дианы Арбениной в Оренбурге по просьбе активистов. Об этом сообщает ведомство в своем письме.
«Министерство спорта Оренбургской области сообщило об отмене концерта группы „Ночные снайперы“ и Дианы Арбениной в Оренбурге после просьбы общественников», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст письма из ведомства.
Ранее концерт Арбениной пытались отменить в Перми. В telegram-канале «Прикамские витязи» бывшие бойцы СВО попросили подписчиков выразить свое несогласие и предложили заблокировать вход в спорткомплекс, где должен пройти концерт. Причины такого требования не уточняются.
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