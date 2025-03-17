Концерт Арбениной и «Ночных снайперов» отменили в Оренбурге из-за доносчиков

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Концерт Арбениной отменили в Оренбурге из-за доносчиков
Концерт Арбениной отменили в Оренбурге из-за доносчиков Фото:

Министерство спорта Оренбургской области отменило концерт группы «Ночные снайперы» и Дианы Арбениной в Оренбурге по просьбе активистов. Об этом сообщает ведомство в своем письме. 

«Министерство спорта Оренбургской области сообщило об отмене концерта группы „Ночные снайперы“ и Дианы Арбениной в Оренбурге после просьбы общественников», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст письма из ведомства. 

Ранее концерт Арбениной пытались отменить в Перми. В telegram-канале «Прикамские витязи» бывшие бойцы СВО попросили подписчиков выразить свое несогласие и предложили заблокировать вход в спорткомплекс, где должен пройти концерт. Причины такого требования не уточняются.

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Министерство спорта Оренбургской области отменило концерт группы «Ночные снайперы» и Дианы Арбениной в Оренбурге по просьбе активистов. Об этом сообщает ведомство в своем письме.  «Министерство спорта Оренбургской области сообщило об отмене концерта группы „Ночные снайперы“ и Дианы Арбениной в Оренбурге после просьбы общественников», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст письма из ведомства.  Ранее концерт Арбениной пытались отменить в Перми. В telegram-канале «Прикамские витязи» бывшие бойцы СВО попросили подписчиков выразить свое несогласие и предложили заблокировать вход в спорткомплекс, где должен пройти концерт. Причины такого требования не уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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