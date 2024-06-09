09 июня 2024

В Перми выбрали компанию для строительства здания Свердловского районного суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание построят на улице Куйбышева, 111
Новое здание построят на улице Куйбышева, 111 Фото:

В Перми подвели итоги конкурса на строительство нового здания Свердловского районного суда. Победителем стала компания ООО «Строитель».

«Открытый конкурс в электронной форме. Комплекс работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми. Поставщик — ООО ‚Строитель‘“, — сказано на сайте госзакупок.

Уточняется, что сумма контракта составляет 636,2 млн рублей. Новое здание суда будет построено на улице Куйбышева, 111 до 1 декабря 2024 года.

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В Перми подвели итоги конкурса на строительство нового здания Свердловского районного суда. Победителем стала компания ООО «Строитель». «Открытый конкурс в электронной форме. Комплекс работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми. Поставщик — ООО ‚Строитель‘“, — сказано на сайте госзакупок. Уточняется, что сумма контракта составляет 636,2 млн рублей. Новое здание суда будет построено на улице Куйбышева, 111 до 1 декабря 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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