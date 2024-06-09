В Перми выбрали компанию для строительства здания Свердловского районного суда

Новое здание построят на улице Куйбышева, 111
В Перми подвели итоги конкурса на строительство нового здания Свердловского районного суда. Победителем стала компания ООО «Строитель».
«Открытый конкурс в электронной форме. Комплекс работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми. Поставщик — ООО ‚Строитель‘“, — сказано на сайте госзакупок.
Уточняется, что сумма контракта составляет 636,2 млн рублей. Новое здание суда будет построено на улице Куйбышева, 111 до 1 декабря 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!