Бывшую Моргенштерна* ждут на масштабном фестивале в Екатеринбурге

Дилара Зинатуллина (Dilara), бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом), стала хедлайнером фестиваля «Блогеры России» в Екатеринбурге. Он пройдет в День России — 12 июня.
«С более чем 5 миллионами подписчиков она успевает все: съемки, музыка, коллаборации и просто быть собой. А еще ведет собственные проекты, где эмоции — не постановка, а норма. И этим летом она выходит на сцену в Екатеринбурге, чтобы напомнить: быть собой — это тоже суперсила», — делятся организаторы в соцсетях.
Компанию ей составят звезды соцсетей Аня Покров, Nansy & Sidorov, Герман Глас и Паша Дворецкий. На мероприятии также ожидаются музыкальные выступления, автографы от блогеров, мастер-классы, лекции и другие активности.
Впервые «Блогеры России» прошли в Екатеринбурге в 2024 году. Тогда для горожан выступали Filatov & Karas, Yan Dilan, Сережа ОМГ, Gazan и Милана Хаметова.
*Алишер Моргенштерн признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента.
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