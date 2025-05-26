Бывшую Моргенштерна* ждут на масштабном фестивале в Екатеринбурге

Блогер Дилара приедет на фестиваль «Блогеры России» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Дилара Зинатуллина позиционирует себя как блогер и певица
Дилара Зинатуллина позиционирует себя как блогер и певица Фото:

Дилара Зинатуллина (Dilara), бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом), стала хедлайнером фестиваля «Блогеры России» в Екатеринбурге. Он пройдет в День России — 12 июня.

«С более чем 5 миллионами подписчиков она успевает все: съемки, музыка, коллаборации и просто быть собой. А еще ведет собственные проекты, где эмоции — не постановка, а норма. И этим летом она выходит на сцену в Екатеринбурге, чтобы напомнить: быть собой — это тоже суперсила», — делятся организаторы в соцсетях.

Компанию ей составят звезды соцсетей Аня Покров, Nansy & Sidorov, Герман Глас и Паша Дворецкий. На мероприятии также ожидаются музыкальные выступления, автографы от блогеров, мастер-классы, лекции и другие активности.

Впервые «Блогеры России» прошли в Екатеринбурге в 2024 году. Тогда для горожан выступали Filatov & Karas, Yan Dilan, Сережа ОМГ, Gazan и Милана Хаметова.

*Алишер Моргенштерн признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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Дилара Зинатуллина (Dilara), бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом), стала хедлайнером фестиваля «Блогеры России» в Екатеринбурге. Он пройдет в День России — 12 июня. «С более чем 5 миллионами подписчиков она успевает все: съемки, музыка, коллаборации и просто быть собой. А еще ведет собственные проекты, где эмоции — не постановка, а норма. И этим летом она выходит на сцену в Екатеринбурге, чтобы напомнить: быть собой — это тоже суперсила», — делятся организаторы в соцсетях. Компанию ей составят звезды соцсетей Аня Покров, Nansy & Sidorov, Герман Глас и Паша Дворецкий. На мероприятии также ожидаются музыкальные выступления, автографы от блогеров, мастер-классы, лекции и другие активности. Впервые «Блогеры России» прошли в Екатеринбурге в 2024 году. Тогда для горожан выступали Filatov & Karas, Yan Dilan, Сережа ОМГ, Gazan и Милана Хаметова. *Алишер Моргенштерн признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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